Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 1 лютого 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 128 420 (+920 за добу)
- танків ‒ 3 209 (+8 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 6 382 (+4 за добу)
- артилерійських систем – 2 207 (+10 за добу)
- РСЗВ – 458 (+4 за добу)
- засоби ППО ‒ 221
- літаків – 293
- гелікоптерів – 284
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1951
- крилаті ракети ‒ 796
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5061 (+13 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 200
Також за даними Генштабу, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження ворога та 2 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.
Ракетники і артилеристи уразили 13 районів зосередження живої сили противника, 1 пункт управління та 1 склад боєприпасів.
- 31 січня на засіданні уряду, прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак закликав пришвидшити надання допомоги Україні, оскільки тривала безвихідна ситуація на фронті піде на користь лише РФ.