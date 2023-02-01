Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 1 лютого 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу ‒ близько 128 420 (+920 за добу)
  • танків ‒ 3 209 (+8 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 6 382 (+4 за добу)
  • артилерійських систем – 2 207 (+10 за добу)
  • РСЗВ – 458 (+4 за добу)
  • засоби ППО ‒ 221
  • літаків – 293
  • гелікоптерів – 284
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1951
  • крилаті ракети ‒ 796
  • кораблі/катери ‒ 18
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5061 (+13 за добу)
  • спеціальна техніка ‒ 200

Також за даними Генштабу, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження ворога та 2 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Ракетники і артилеристи уразили 13 районів зосередження живої сили противника, 1 пункт управління та 1 склад боєприпасів.