В Україні триває 243-тя доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу війська РФ втратили вже понад 128 тисяч своїх армійців.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 1 лютого 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 128 420 (+920 за добу)

танків ‒ 3 209 (+8 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 6 382 (+4 за добу)

артилерійських систем – 2 207 (+10 за добу)

РСЗВ – 458 (+4 за добу)

засоби ППО ‒ 221

літаків – 293

гелікоптерів – 284

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1951

крилаті ракети ‒ 796

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 5061 (+13 за добу)

спеціальна техніка ‒ 200

Також за даними Генштабу, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження ворога та 2 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Ракетники і артилеристи уразили 13 районів зосередження живої сили противника, 1 пункт управління та 1 склад боєприпасів.