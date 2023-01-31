В Україні триває 342-га доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські воїни ліквідували понад 127 тисяч російських армійців та тисячі одиниць ворожої техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними, від початку повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 31 січня 2023 року – війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 127 500 (+850 за добу)

танків ‒ 3 201

бойових броньованих машин ‒ 6 378 (+9 за добу)

артилерійських систем – 2 197 (+1 за добу)

РСЗВ – 454 (+1 за добу)

засоби ППО ‒ 221

літаків – 293

гелікоптерів – 284

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1951 (+4 за добу)

крилаті ракети ‒ 796

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 5048 (+7 за добу)

спеціальна техніка ‒ 200 (+1 за добу)

Також за даними Генштабу, Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 4 удари по районах зосередження ворога, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 4 райони зосередження та 2 склади боєприпасів окупантів.