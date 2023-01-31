Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними, від початку повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 31 січня 2023 року – війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу ‒ близько 127 500 (+850 за добу)
  • танків ‒ 3 201
  • бойових броньованих машин ‒ 6 378 (+9 за добу)
  • артилерійських систем – 2 197 (+1 за добу)
  • РСЗВ – 454 (+1 за добу)
  • засоби ППО ‒ 221
  • літаків – 293
  • гелікоптерів – 284
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1951 (+4 за добу)
  • крилаті ракети ‒ 796
  • кораблі/катери ‒ 18
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5048 (+7 за добу)
  • спеціальна техніка ‒ 200 (+1 за добу)

Також за даними Генштабу, Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 4 удари по районах зосередження ворога, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 4 райони зосередження та 2 склади боєприпасів окупантів.