Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
За оновленими даними, від початку повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 31 січня 2023 року – війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 127 500 (+850 за добу)
- танків ‒ 3 201
- бойових броньованих машин ‒ 6 378 (+9 за добу)
- артилерійських систем – 2 197 (+1 за добу)
- РСЗВ – 454 (+1 за добу)
- засоби ППО ‒ 221
- літаків – 293
- гелікоптерів – 284
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1951 (+4 за добу)
- крилаті ракети ‒ 796
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5048 (+7 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 200 (+1 за добу)
Також за даними Генштабу, Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 4 удари по районах зосередження ворога, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 4 райони зосередження та 2 склади боєприпасів окупантів.
- Небажання Заходу розпочати постачання Україні високоякісних систем озброєння, зокрема танків, систем дальнього удару та систем протиповітряної оборони, обмежило здатність України розпочинати та продовжувати широкомасштабні контрнаступальні операції.