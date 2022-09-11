Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.09 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 52650 (+400) осіб ліквідовано;
танків ‒ 2154 (+18) од;
бойових броньованих машин ‒ 4617 (+33) од;
артилерійських систем – 1263 (+4) од;
РСЗВ – 311 (+0) од;
засоби ППО ‒ 162 (+0) од;
літаків – 242 (+3) од;
гелікоптерів – 213 (+1) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 902 (+4);
крилаті ракети ‒ 216 (+1);
кораблі /катери ‒ 15 (+0) од;
автомобільної техніки та автоцистерн – 3445 (+19) од;
спеціальна техніка ‒ 117 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.
- Російські окупаційні війська покинули свій головний бастіон на північному сході України в суботу в результаті раптового знищення однієї з головних ліній фронту війни після швидкого просування українських військ.
- Розпочалася двохсота доба протистояння російському воєнному вторгненню. За останні дні від російської окупації звільнено близько двох тисяч квадратних кілометрів української території. Тенденція зберігається, окупанти зазнають нищівних втрат.
- Протягом останньої доби Російська Федерація убила щонайменше 10 цивільних осіб у Донецькій області. Ще 19 осіб отримали поранення.