Протягом останньої доби, 10 вересня, Збройні сили України ліквідували понад 400 російських загарбників. Загалом з 24 лютого кількість знищених росіян, за підрахунками Генштабу ЗСУ, становить близько 52650 одиниць живої сили ворога.