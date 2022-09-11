Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.09 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 52650 (+400) осіб ліквідовано;

танків ‒ 2154 (+18) од;

бойових броньованих машин ‒ 4617 (+33) од;

артилерійських систем – 1263 (+4) од;

РСЗВ – 311 (+0) од;

засоби ППО ‒ 162 (+0) од;

літаків – 242 (+3) од;

гелікоптерів – 213 (+1) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 902 (+4);

крилаті ракети ‒ 216 (+1);

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3445  (+19) од;

спеціальна техніка ‒ 117 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine