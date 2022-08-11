В Україні триває 169-та доба повномасштабного вторгнення Росії. За цей час воїни ЗСУ ліквідували вже 43 тисячі російських окупантів.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 11 серпня 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, армія РФ втратила (дані орієнтовні):

особового складу — близько 43000

танків — 1846

бойових броньованих машин — 4100

артилерійських систем — 974

РСЗВ — 261

засобів ППО — 134

літаків — 232

гелікоптерів — 193

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 772 (+6)

крилатих ракет — 185

кораблів / катерів — 15

автомобільної техніки та автоцистерн — 3018

спеціальної техніки — 90

Протягом минулої доби, 10 серпня, найбільших втрат російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.