Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 11 серпня 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, армія РФ втратила (дані орієнтовні):

  • особового складу — близько 43000
  • танків — 1846
  • бойових броньованих машин — 4100
  • артилерійських систем — 974
  • РСЗВ — 261
  • засобів ППО — 134
  • літаків — 232
  • гелікоптерів — 193
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 772 (+6)
  • крилатих ракет — 185
  • кораблів / катерів — 15
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 3018
  • спеціальної техніки — 90

Протягом минулої доби, 10 серпня, найбільших втрат російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.