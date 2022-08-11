Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 11 серпня 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, армія РФ втратила (дані орієнтовні):
- особового складу — близько 43000
- танків — 1846
- бойових броньованих машин — 4100
- артилерійських систем — 974
- РСЗВ — 261
- засобів ППО — 134
- літаків — 232
- гелікоптерів — 193
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 772 (+6)
- крилатих ракет — 185
- кораблів / катерів — 15
- автомобільної техніки та автоцистерн — 3018
- спеціальної техніки — 90
Протягом минулої доби, 10 серпня, найбільших втрат російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.
- Воїни ЗСУ відбили наступ окупантів на напрямках Григорівки, Верхньокам’янського, Бахмутського та Зайцевого.
- У ніч на 11 серпня російські окупанти обстріляли чотири райони Дніпропетровської області. Є загиблі та поранені.
- Сьогодні, 11 серпня російські військові знову обстріляли Харків. Зазначається, що у місті чотири “прильоти”.
- Британські розвідники вважають, що через посилення впливу західних санкцій Росія навряд чи зможе передати необхідні бойові броньовані машини для своїх військових в Україні.