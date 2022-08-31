Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 31 серпня 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, армія РФ втратила (дані орієнтовні):
- особового складу – близько 47 900 (+350) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 974 (+20) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4 312 (+18) од,
- артилерійських систем – 1 091 (+12) од,
- РСЗВ – 285 (+3) од,
- засобів ППО – 152 (+1) од,
- літаків – 234 (+0) од,
- гелікоптерів – 204 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 849 (+2) од,
- крилатих ракет – 196 (+0) од,
- кораблів/катерів – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 236 (+19) од,
- спеціальної техніки – 103 (+0) од.
Протягом минулої доби, 30 серпня, найбільших втрат російські окупанти зазнали на Донецькому та Курахівському напрямках.
- За даними оперативного командування “Південь” українські військові завдали ударів по 4-х пунктах управління росіян та по 4-х транспортних артеріях на тимчасово окупованій частині України.
- Ніч на 31 серпня у Дніпропетровській області знову минула під російським вогнем. Цього разу ворог поцілив у Нікопольський район регіону. Росіян обстріляли його з “Градів” та важкої артилерії чотири рази за ніч.
- Станом на початок 189-ої доби повномасштабного російського вторгнення, українські воїни відбили наступ окупантів поблизу Веселої Долини, Зайцевого, Красногорівки та Мар’їнки.
- У Харкові росіяни влучили у житловий будинок та офісну будівлю в центрі міста. Зазначається, що виникла пожежа, відомо про двох постраждалих.