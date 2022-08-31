Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 31 серпня 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, армія РФ втратила (дані орієнтовні):

  • особового складу – близько 47 900 (+350) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1 974 (+20) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4 312 (+18) од,
  • артилерійських систем – 1 091 (+12) од,
  • РСЗВ – 285 (+3) од,
  • засобів ППО – 152 (+1) од,
  • літаків – 234 (+0) од,
  • гелікоптерів – 204 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 849 (+2) од,
  • крилатих ракет – 196 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 236 (+19) од,
  • спеціальної техніки – 103 (+0) од.

Протягом минулої доби, 30 серпня, найбільших втрат російські окупанти зазнали на Донецькому та Курахівському напрямках.