В Україні триває 189-та доба повномасштабного вторгнення Росії. За цей час військові ЗСУ ліквідували вже майже 48 тисяч російських окупантів та майже 2 тисячі танків.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 31 серпня 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, армія РФ втратила (дані орієнтовні):

особового складу – близько 47 900 (+350) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 974 (+20) од,

бойових броньованих машин ‒ 4 312 (+18) од,

артилерійських систем – 1 091 (+12) од,

РСЗВ – 285 (+3) од,

засобів ППО – 152 (+1) од,

літаків – 234 (+0) од,

гелікоптерів – 204 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 849 (+2) од,

крилатих ракет – 196 (+0) од,

кораблів/катерів – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 236 (+19) од,

спеціальної техніки – 103 (+0) од.

Протягом минулої доби, 30 серпня, найбільших втрат російські окупанти зазнали на Донецькому та Курахівському напрямках.