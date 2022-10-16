Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.10 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько/ about 65000 (+300) осіб ліквідовано;

танків ‒ 2529 (+5) од;

бойових броньованих машин ‒ 5193 (+14) од;

артилерійських систем – 1589 (+7) од;

РСЗВ – 365 (+0) од;

засоби ППО  ‒ 186 (+0) од;

літаків – 268 (+0) од;

гелікоптерів – 242 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1224 (+14);

крилаті ракети ‒ 316 (+0);

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3959 (+8) од;

спеціальна техніка ‒ 143 (+1).

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках.