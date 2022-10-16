Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.10 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько/ about 65000 (+300) осіб ліквідовано;
танків ‒ 2529 (+5) од;
бойових броньованих машин ‒ 5193 (+14) од;
артилерійських систем – 1589 (+7) од;
РСЗВ – 365 (+0) од;
засоби ППО ‒ 186 (+0) од;
літаків – 268 (+0) од;
гелікоптерів – 242 (+0) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1224 (+14);
крилаті ракети ‒ 316 (+0);
кораблі /катери ‒ 16 (+0) од;
автомобільної техніки та автоцистерн – 3959 (+8) од;
спеціальна техніка ‒ 143 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках.
- На думку розвідки Великої Британії, російська оборонна промисловість не в змозі виробляти передові боєприпаси з тією швидкістю, з якою вони витрачаються.
- Розпочалась двісті тридцять п’ята доба протистояння російському широкомасштабному вторгненню. В Рубіжному Луганської області прибулі на посилення угруповання військовослужбовці з Чеченської Республіки почали виселяти цивільних громадян з приватних помешкань для розміщення своїх офіцерів.
- Росія продовжує проводити масові примусові депортації українців, які, ймовірно, є кампанією навмисної етнічної чистки на додаток до явних порушень Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.