Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.09 орієнтовно склали :

особового складу ‒ близько 52950 (+300) осіб ліквідовано;

танків ‒ 2168 (+14) од;

бойових броньованих машин ‒ 4640 (+23) од;

артилерійських систем – 1269 (+6) од;

РСЗВ – 311 (+0) од;

засоби ППО ‒ 162 (+0) од;

літаків – 243 (+1) од;

гелікоптерів – 213 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 903 (+1);

крилаті ракети ‒ 216 (+0);

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3463  (+18) од;

спеціальна техніка ‒ 117 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Донецькому напрямках.

Фото: Генштаб