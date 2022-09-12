Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.09 орієнтовно склали :
особового складу ‒ близько 52950 (+300) осіб ліквідовано;
танків ‒ 2168 (+14) од;
бойових броньованих машин ‒ 4640 (+23) од;
артилерійських систем – 1269 (+6) од;
РСЗВ – 311 (+0) од;
засоби ППО ‒ 162 (+0) од;
літаків – 243 (+1) од;
гелікоптерів – 213 (+0) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 903 (+1);
крилаті ракети ‒ 216 (+0);
кораблі /катери ‒ 15 (+0) од;
автомобільної техніки та автоцистерн – 3463 (+18) од;
спеціальна техніка ‒ 117 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Донецькому напрямках.
- Розпочалася двісті перша доба протистояння широкомасштабному російському вторгненню. Протягом минулої доби, 11 вересня, після вдалих дій, проведених Силами оборони на Херсонському напрямку, ворог зазнав значних втрат у живій силі. За наявною інформацією, 810 окрема бригада морської піхоти (пункт постійної дислокації місто Севастополь) втратила майже 85% особового складу.
- Західні уряди мобілізують своїх виробників зброї, щоб нарощувати виробництво та поповнювати запаси, які значно скоротилися через допомогу Україні у протистоянні російській агресії.
- ЗС РФ уже протягом двох тижнів намагаються побудувати наплавний міст через Дніпро, але через прицільні удари української артилерії все ще не в силах його завершити.