Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 20 вересня орієнтовно склали:
- особового складу — близько 54810 осіб;
- танків — 2216;
- бойових броньованих машин — 4724;
- артилерійських систем — 1323;
- РСЗВ — 318;
- засобів ППО — 168;
- літаків — 252;
- гелікоптерів — 217;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 925;
- крилатих ракет — 239;
- кораблів — 15;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 3587;
- спеціальної техніки — 125.
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.
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