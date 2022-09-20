Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 20 вересня орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 54810 осіб;
  • танків — 2216;
  • бойових броньованих машин — 4724;
  • артилерійських систем — 1323;
  • РСЗВ — 318;
  • засобів ППО — 168;
  • літаків — 252;
  • гелікоптерів — 217;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 925;
  • крилатих ракет — 239;
  • кораблів — 15;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 3587;
  • спеціальної техніки — 125.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.