Збройні сили України зможуть відвоювати значну частину, якщо не всю, західної Херсонської області найближчими тижнями.

Росія зіштовхується з усе більшими проблемами при відстоюванні окупованих територій Херсонської області. Ймовірно,

У понеділок, 19 вересня,

ставленики РФ заговорили про необхідність термінового “референдуму” про приєднання Луганської й Донецької областей до Росії.

В Інституті вивчення війни вважають, що терміновий “референдум” знадобився окупантам, оскільки вони бояться контрнаступу Збройних сил України.