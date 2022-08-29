Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.08 орієнтовно склали:

особового складу – близько 47100 (+350) осіб ліквідовано;

танків / tanks ‒ 1947 (+5) од;

бойових броньованих машин ‒ 4269 (+12) од;

артилерійських систем – 1060 (+10) од;

РСЗВ – 279 (+5) од;

засоби ППО – 149 (+1) од;

літаків – 234 (+0) од;

гелікоптерів – 203 (+1) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 844 (+6);

крилаті ракети – 196 (+0);

кораблі /катери – 15 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3188 (+17) од;

спеціальна техніка – 101 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Фото: Генштаб