Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.08 орієнтовно склали:
особового складу – близько 47100 (+350) осіб ліквідовано;
танків / tanks ‒ 1947 (+5) од;
бойових броньованих машин ‒ 4269 (+12) од;
артилерійських систем – 1060 (+10) од;
РСЗВ – 279 (+5) од;
засоби ППО – 149 (+1) од;
літаків – 234 (+0) од;
гелікоптерів – 203 (+1) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 844 (+6);
крилаті ракети – 196 (+0);
кораблі /катери – 15 (+0) од;
автомобільної техніки та автоцистерн – 3188 (+17) од;
спеціальна техніка – 101 (+2).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
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