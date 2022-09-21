Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 21 вересня орієнтовно склали:
- особового складу — близько 55110 осіб;
- танків — 2227;
- бойових броньованих машин — 4748;
- артилерійських систем — 1340;
- РСЗВ — 318;
- засобів ППО — 168;
- літаків — 253;
- гелікоптерів — 217;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 932;
- крилатих ракет — 239;
- кораблів — 15;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 3610;
- спеціальної техніки — 125.
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
- Аналітики Інституту вивчення війни прокоментували заяви окупаційних чиновників Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, які оголосили про проведення “референдумів” про приєднання до РФ на період 23-27 вересня.
- Станом на початок 210-ої доби повномасштабного російського вторгнення, українські захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Веселе, Курдюмівка, Миколаївка Друга, Бахмутське, Зайцеве, Майорськ, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка.