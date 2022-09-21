Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 21 вересня орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 55110 осіб;
  • танків — 2227;
  • бойових броньованих машин — 4748;
  • артилерійських систем — 1340;
  • РСЗВ — 318;
  • засобів ППО — 168;
  • літаків — 253;
  • гелікоптерів — 217;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 932;
  • крилатих ракет — 239;
  • кораблів — 15;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 3610;
  • спеціальної техніки — 125.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.