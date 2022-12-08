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Втрати ворога: ЗСУ ліквідували понад 93 тисячі російських окупантів

В Україні триває 288-ма доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу воїни ЗСУ ліквідували вже понад 93 тисячі російських загарбників.

Четвер, 8 грудня 2022, 09:36
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Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, за час повномасштабної російсько-української війни – з 24 лютого 2022 року по 8 грудня 2022 року – війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

– особового складу ‒ близько 93 080 (+340 за добу)

– танків ‒ 2 937 (+2 за добу)

– бойових броньованих машин ‒ 5 911 (+2 за добу)

– артилерійських систем – 1 925 (+2 за добу)

– РСЗВ – 395

– засоби ППО ‒ 211

– літаків – 281

– гелікоптерів – 264

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 603 (+2 за добу)

– крилаті ракети ‒ 592

– кораблі/катери ‒ 16

– автомобільної техніки та автоцистерн – 4 528 (+2 за добу)

– спеціальна техніка ‒ 164 (+1 за добу)

Теги: бойові втрати ворога, Війна в Україні, втрати ворога, втрати росіян, Генштаб ЗСУ, ЗСУ, російсько-українська війна

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