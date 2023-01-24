Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ у Telegram.

За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України — з 24 лютого 2022 року по 24 січня 2023 року — російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу — 122170 (+690);

танків — 3152 (+2);

бойових броньованих машин — 6284 (+8);

артилерійських систем — 2148 (+2);

РСЗВ — 448 (+1);

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 1897 (+3);

автомобільної техніки та автоцистерн — 4944 (+8);

спеціальної техніки — 194 (+1);

літаків — 289 (+2);

гелікоптерів — 281 (+4);

засобів ППО — 220 (+0);

кораблів / катерів — 18 (+0);

крилатих ракет — 749 (+0).

“Дані уточнюються”, — зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, що авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також удар по позиції зенітно-ракетного комплексу.

Протягом минулої доби наші захисники збили 2 ворожі літаки Су-25; гелікоптер Ка-52; безпілотний літальний апарат “Орлан-10” та 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили 3 райони зосередження окупантів та склад логістики.