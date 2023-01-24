Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ у Telegram.
За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України — з 24 лютого 2022 року по 24 січня 2023 року — російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу — 122170 (+690);
- танків — 3152 (+2);
- бойових броньованих машин — 6284 (+8);
- артилерійських систем — 2148 (+2);
- РСЗВ — 448 (+1);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 1897 (+3);
- автомобільної техніки та автоцистерн — 4944 (+8);
- спеціальної техніки — 194 (+1);
- літаків — 289 (+2);
- гелікоптерів — 281 (+4);
- засобів ППО — 220 (+0);
- кораблів / катерів — 18 (+0);
- крилатих ракет — 749 (+0).
“Дані уточнюються”, — зазначили у Генштабі.
Нагадаємо, що авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також удар по позиції зенітно-ракетного комплексу.
Протягом минулої доби наші захисники збили 2 ворожі літаки Су-25; гелікоптер Ка-52; безпілотний літальний апарат “Орлан-10” та 2 керовані авіаційні ракети Х-59.
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили 3 райони зосередження окупантів та склад логістики.