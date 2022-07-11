Про це інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.07 орієнтовно склали:

особового складу –  близько 37400 (+100) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1645 (+4) од;

бойових броньованих машин ‒ 3828 (+5) од;

артилерійських систем – 838 (+4) од;

РСЗВ – 247 (+0) од;

засоби ППО – 109 (+1) од;

літаків / aircraft – 217 (+0) од;

гелікоптерів – 188 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 676 (+0);

крилаті ракети – 155 (+0);

кораблі /катери – 15 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2696 (+2) од;

спеціальна техніка – 66 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на  Авдіївському напрямку. 

Фото: Генеральний штаб ЗСУ | Facebook