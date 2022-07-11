Про це інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.07 орієнтовно склали:
особового складу – близько 37400 (+100) осіб ліквідовано;
танків ‒ 1645 (+4) од;
бойових броньованих машин ‒ 3828 (+5) од;
артилерійських систем – 838 (+4) од;
РСЗВ – 247 (+0) од;
засоби ППО – 109 (+1) од;
літаків / aircraft – 217 (+0) од;
гелікоптерів – 188 (+0) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 676 (+0);
крилаті ракети – 155 (+0);
кораблі /катери – 15 (+0) од;
автомобільної техніки та автоцистерн – 2696 (+2) од;
спеціальна техніка – 66 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському напрямку.
- Розпочалася сто тридцять восьма доба протистояння широкомасштабному російському воєнному вторгненню. Ворог продовжує свої спроби захопити схід України. Чергова ворожа спроба наступу окупантів у напрямку Мар’їнки повністю провалилась.
- Очільник Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що РФ зараз зазнає втрат історичного масштабу: протягом останніх десятиліть ще ніде російських окупантів не нищили так, як на Луганщині.
- Україна накопичує мільйонну бойову силу, оснащену західною зброєю, щоб повернути свою південну територію від РФ. Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що президент Володимир Зеленський наказав українським військовим повернути окуповані прибережні території, які є життєво важливими для економіки країни.
- Згідно з інформацією дружин окупантів, принаймні деякі військові ЗС РФ психічно та фізично виснажені, оскільки без жодного відпочинку з 24 лютого ведуть постійні бої в Україні.