Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 24 серпня 2022 року, у повномасштабній війні поти України, росіяни зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу – близько 45 700 (+150) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 924 (+3),
- бойових броньованих машин ‒ 4 243 (+5),
- артилерійських систем – 1 036 (+3),
- РСЗВ – 266 (+0),
- засобів ППО – 147 (+1),
- літаків – 234 (+0),
- гелікоптерів – 199 (+1),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 819 (+2),
- крилатих ракет – 196 (+0),
- кораблів/катерів – 15 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 160 (+10),
- спеціальної техніки – 99 (+0).
Протягом минулої доби, 23 серпня, російські окупанти зазнали найбільших втрат на Донецькому напрямку.
- Станом на початок 182-ої доби повномасштабного російського вторгнення, воїни ЗСУ відбили наступ окупантів у напрямках Бахмутського, Кодеми, Пісків, Невельського.
- У Сполученому Королівстві вважають, що за шість місяців війни сили російської армії у веденні війни знизилася. РФ відчуває нестачу боєприпасів, техніки та військових, а наразі росіяни чекають на велику контратаки з боку Збройних сил України.
- Сьогодні, 24 серпня, у День незалежності України, сили РФ завдали ракетних ударів по кількох містах України.