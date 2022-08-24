Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 24 серпня 2022 року, у повномасштабній війні поти України, росіяни зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу – близько 45 700 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1 924 (+3),
  • бойових броньованих машин ‒ 4 243 (+5),
  • артилерійських систем – 1 036 (+3),
  • РСЗВ – 266 (+0),
  • засобів ППО – 147 (+1),
  • літаків – 234 (+0),
  • гелікоптерів – 199 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 819 (+2),
  • крилатих ракет – 196 (+0),
  • кораблів/катерів – 15 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 160 (+10),
  • спеціальної техніки – 99 (+0).

Протягом минулої доби, 23 серпня, російські окупанти зазнали найбільших втрат на Донецькому напрямку.