В Україні триває 182-га доба повномасштабного російського вторгнення. За цей проміжок часу воїни ЗСУ ліквідували 45 700 російських окупантів.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 24 серпня 2022 року, у повномасштабній війні поти України, росіяни зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу – близько 45 700 (+150) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 924 (+3),

бойових броньованих машин ‒ 4 243 (+5),

артилерійських систем – 1 036 (+3),

РСЗВ – 266 (+0),

засобів ППО – 147 (+1),

літаків – 234 (+0),

гелікоптерів – 199 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 819 (+2),

крилатих ракет – 196 (+0),

кораблів/катерів – 15 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 160 (+10),

спеціальної техніки – 99 (+0).

Протягом минулої доби, 23 серпня, російські окупанти зазнали найбільших втрат на Донецькому напрямку.