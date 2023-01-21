Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 21 січня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
– особового складу ‒ близько 120 160 (+860 за добу)
– танків ‒ 3 140 (+1 за добу)
– бойових броньованих машин ‒ 6 256 (+15 за добу)
– артилерійських систем – 2 135 (+6 за добу)
– РСЗВ – 443 (+1 за добу)
– засоби ППО ‒ 220
– літаків – 287
– гелікоптерів – 277
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 891 (+5 за добу)
– крилаті ракети ‒ 749
– кораблі/катери ‒ 17
– автомобільної техніки та автоцистерн – 4 918 (+15 за добу)
– спеціальна техніка ‒ 193 (+3 за добу)
- За даними Генштабу, протягом минулої доби українські захисники збили 2 розвідувальні БпЛА “Орлан-10” та “Мерлін-ВР”