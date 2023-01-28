Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 28 січня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

– особового складу ‒ близько 125 510 (+800 за добу

– танків ‒ 3 189 (+7 за добу)

– бойових броньованих машин ‒ 6 344 (+4 за добу)

– артилерійських систем – 2 188 (+8 за добу)

– РСЗВ – 453 (+1 за добу)

– засоби ППО ‒ 221

– літаків – 293 (+1за добу)

– гелікоптерів – 284 (+1за добу)

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 947 (+6 за добу)

– крилаті ракети ‒ 796

– кораблі/катери ‒ 18

– автомобільної техніки та автоцистерн – 5 027 (+26 за добу)

– спеціальна техніка ‒ 199