Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 28 січня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
– особового складу ‒ близько 125 510 (+800 за добу
– танків ‒ 3 189 (+7 за добу)
– бойових броньованих машин ‒ 6 344 (+4 за добу)
– артилерійських систем – 2 188 (+8 за добу)
– РСЗВ – 453 (+1 за добу)
– засоби ППО ‒ 221
– літаків – 293 (+1за добу)
– гелікоптерів – 284 (+1за добу)
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 947 (+6 за добу)
– крилаті ракети ‒ 796
– кораблі/катери ‒ 18
– автомобільної техніки та автоцистерн – 5 027 (+26 за добу)
– спеціальна техніка ‒ 199
- За інформацією Генштабу, минулої доби українські захисники знищили літак Су-25, вертоліт Мі-8 та 2 БпЛА типу “Суперкам”.