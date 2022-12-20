Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабного вторгнення в Україну – з 24 лютого 2022 року по 20 грудня 2022 року – війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

– особового складу ‒ близько 99 230 (+430 за добу)

– танків ‒ 2 995 (+7 за добу)

– бойових броньованих машин ‒ 5 974 (+5 за добу)

– артилерійських систем – 1 960 (+7 за добу)

– РСЗВ – 410

– засоби ППО ‒ 212

– літаків – 281

– гелікоптерів – 266 (+2 за добу)

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 680 (+23 за добу)

– крилаті ракети ‒ 653

– кораблі/катери ‒ 16

– автомобільної техніки та автоцистерн – 4 599 (+7 за добу)

– спеціальна техніка ‒ 177 (+2 за добу)