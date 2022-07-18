Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 38450 (+150) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1687 (+3) од;

бойових броньованих машин ‒ 3886 (+7) од;

артилерійських систем – 849 (+3) од;

РСЗВ – 248 (+0) од;

засоби ППО – 113 (+3) од;

літаків – 220 (+0) од;

гелікоптерів – 188 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 690 (+2);

крилаті ракети – 166 (+0);

кораблі /катери – 15 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн –2753 (+7) од;

спеціальна техніка – 70 (+2). 

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському  напрямку. 

Фото: Генштаб ЗСУ