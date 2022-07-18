Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.07 орієнтовно склали:
особового складу – близько 38450 (+150) осіб ліквідовано;
танків ‒ 1687 (+3) од;
бойових броньованих машин ‒ 3886 (+7) од;
артилерійських систем – 849 (+3) од;
РСЗВ – 248 (+0) од;
засоби ППО – 113 (+3) од;
літаків – 220 (+0) од;
гелікоптерів – 188 (+0) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 690 (+2);
крилаті ракети – 166 (+0);
кораблі /катери – 15 (+0) од;
автомобільної техніки та автоцистерн –2753 (+7) од;
спеціальна техніка – 70 (+2).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.
- Розпочалася сто сорок п’ята доба протистояння повномасштабному російському вторгненню. На Бахмутському напрямку обстріли зафіксовано поблизу Вуглегірської ТЕС, ворог безрезультатно проводив штурми.
- Станом на 17 липня РФ застосувала проти України вже понад три тисячі крилатих ракет. Водночас неможливо порахувати кількість артилерійських та інших снарядів, які були застосовані проти нашої країни й наших людей.
- Росіяни намагаються просунутися з Лисичанська в бік Бахмута, в бій пішли мобілізовані чоловіки з нещодавно окупованих міст.