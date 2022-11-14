Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.11 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 81370 (+510) осіб ліквідовано;

танків ‒ 2848 (+8) од;

бойових броньованих машин ‒ 5748 (+6) од;

артилерійських систем – 1839 (+2) од;

РСЗВ – 393 (+0) од;

засоби ППО ‒ 206 (+0) од;

літаків – 278 (+0) од;

гелікоптерів – 261 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1509 (+2);

крилаті ракети  ‒ 399 (+0);

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4316 (+21) од;

спеціальна техніка ‒ 160 (+0).

Джерело: Генштаб ЗСУ