Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.11 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 81370 (+510) осіб ліквідовано;
танків ‒ 2848 (+8) од;
бойових броньованих машин ‒ 5748 (+6) од;
артилерійських систем – 1839 (+2) од;
РСЗВ – 393 (+0) од;
засоби ППО ‒ 206 (+0) од;
літаків – 278 (+0) од;
гелікоптерів – 261 (+0) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1509 (+2);
крилаті ракети ‒ 399 (+0);
кораблі /катери ‒ 16 (+0) од;
автомобільної техніки та автоцистерн – 4316 (+21) од;
спеціальна техніка ‒ 160 (+0).
- Найближчими тижнями посиляться російські наступальні операції в Донецькій області, оскільки разом із силами, виведеними із Херсонщини, прибудуть нові мобілізовані російські військовослужбовці.
- Ворог продовжує зазнавати втрат. У ніч на 13 листопада Сили оборони в районі населеного пункту Каїри (Херсонська область) знищили склад боєприпасів, близько 40 одиниць живої сили окупанта та російську техніку.
- Російські окупанти продовжують насильно вивозити мешканців окупованої території, називаючи це “евакуацією”. На Херсонщині внаслідок російських обстрілів приватного сектору загинули двоє осіб, які відмовилися виїжджати – є загиблі та травмовані.