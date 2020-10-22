Про смерть Марії Кияк повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків на своїй Facebook-сторінці.
“Ми втратили живу легенду… Завжди сумно, коли йдуть у вічність такі люди… Тепер ім’я Марії Кияк стане історією”, – написав він.
Марія Кияк (Верходай) все життя боролася за незалежність України, займалася вихованням патріотичного духу української молоді та просвітницькою діяльністю, підпільно виховувала українських священників і владик.
Відомо, що Марія з чоловіком виховали п’ятеро дітей. Протягом всього життя жінка намагалася займати активну громадську позицію.
- 2 червня у Чорткові Тернопільської області на 96 році життя померла учасниця національно-визвольного руху, політичний в’язень таборів, зв’язкова УПА Марія Штепа. Вона є автором 10 книг. Крім того, Штепа створила музей політв’язнів та репресованих в Чортківському районі в приміщенні Бучацького Єпархіального управління. 22 серпня 2016 року президент Петро Порошенко нагородив Марію Штепу орденом княгині Ольги III ступеня.