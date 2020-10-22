У четвер, 22 жовтня, на Прикарпатті померла викладачка підпільної Духовної Семінарії УГКЦ Марія Кияк. Під час Другої світової війни вона була зв’язковою Центрального проводу ОУН-УПА у Львові.

Про смерть Марії Кияк повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків на своїй Facebook-сторінці.

“Ми втратили живу легенду… Завжди сумно, коли йдуть у вічність такі люди… Тепер ім’я Марії Кияк стане історією”, – написав він.

Марія Кияк (Верходай) все життя боролася за незалежність України, займалася вихованням патріотичного духу української молоді та просвітницькою діяльністю, підпільно виховувала українських священників і владик.

Відомо, що Марія з чоловіком виховали п’ятеро дітей. Протягом всього життя жінка намагалася займати активну громадську позицію.