Про це пише інформаційне агентство Reuters.

Він наголосив, що з початку російського вторгнення в Україну понад десять рейсів Air Serbia були змушені повернутися до Белграда або Москви “через загрози вибуху”. Як стверджує Вучич, це призвело до зривів польотів, через що перевізник більше не заробляє на рейсі “Белград-Москва”.

“Це роблять іноземні розвідувальні служби двох країн. Одна – країна ЄС, інша – Україна”, – зазначив Вучич.

Водночас він зазначив, що Сербія продовжує ці польоти “з принципу, тому що хоче показати, що є вільною країною і сама приймає рішення”.

За його словами, нещодавно знову надійшло повідомлення про закладену бомбу в літаку Air Serbia під час польоту над Словаччиною, проте “пілот продовжив політ, бо знає, що повідомлення неправдиве”.

Своєю чергою, речник МЗС Олег Ніколенко категорично відкинув звинувачення сербського президента.

Раніше Європейський Союз та інші країни закрили свій повітряний простір для літаків РФ. Водночас Сербія не приєдналася до цих санкцій і навіть на деякий час збільшила кількість перельотів, але пізніше під тиском Заходу змінила своє рішення. Окрім цього, Сербія відмовилася засуджувати російський напад на Україну. Варто зауважити, що країна має тривалі дружні відносини з РФ.