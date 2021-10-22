Силові органи за вказівкою Офісу президента актуалізували "вугільну справу" проти п’ятого президента, лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка за події 2014 року, щоб прикрити провали нинішнього голови держави Володимира Зеленського, зокрема, офшорний скандал, "вагнергейт" та кризи в енергетиці і медицині.

Про це заявила народна депутатка з фракції “ЄС” Вікторія Сюмар, яка у 2014 році була заступницею Секретаря РНБО.

Нагадаємо, 8 жовтня Віктору Медведчуку, нардепу та одному з лідерів “Опозиційної платформи — За життя” — вручили нову підозру. Він підозрюється у державній зраді та сприянні терористичній діяльності.

Очільник Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що в рамках розслідування нової справи проти Медведчука буде відпрацьовуватися причетність Порошенка і колишньої глави Нацбанку Валерії Гонтаревої.

За даними спецслужби, за посередництва Медведчука відбулася змова з вищими посадовими особами України, які, використовуючи повноваження Нацбанку і правоохоронних органів, створили штучні перешкоди для постачання вугілля з ПАР. Зрештою контракти було зірвано, що спровокувало хвилю “віялових” відключень електроенергії в Україні.

Згодом за сприяння Медведчука з метою повернення України в орбіту впливу РФ були організовані незаконні схеми для постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на державні підприємства України.

Того ж дня ця тема обговорювалася в етері ток-шоу “Свобода Савіка Шустера”, під час якого Баканов повторив ці всі тези.

Вікторія Сюмар заявила, що актуалізацією вугільної справи проти Порошенка влада Зеленського намагається відвернути увагу суспільства від офшорного скандалу, “вагнергейту” та кризи в енергетиці й медицині.

“Я чула цей пресбрифінг Генерального прокурора і голови Служби безпеки. Їх так гарно організували під ток-шоу Шустера. Я думаю, це спеціально було зроблено, щоб перевести увагу від офшорного скандалу, який вже почули українці. Все те, що там прозвучало – це величезний перелік брехні”, – сказала вона.

Нардепка також нагадала, що банківські установи на тимчасово окупованих територіях ОРДЛО ще в липні 2014 року були закриті.

“Це було одне зі звинувачень, що виявляється “вище керівництво держави дало вказівку відкрити банківські установи на непідконтрольних Україні територіях”. Це не відповідає дійсності, тому що навпаки ще в липні 2014 року було прийнято рішення про те, що ці установи за один день мають бути закриті. Тому що там банально вбивали. Це – банківські установи, там знаходилися гроші. Бойовики, які захоплювали приміщення, мріяли захопити гроші. Працівники Нацбанку, які там працювали, отримали сигнал за дуже короткий термін знищити грошову масу. Їх буквально знищували, різали, заливали олією, фарбою, щоб ці кошти не отримали окупанти. Тому це звинувачення – це суцільний абсурд. Як і те звинувачення, що виявляється треба було вугілля купувати в ПАР – це була така “диверсифікація”, – зазначила вона.

Сюмар також наголосила, що вугілля з ПАР було у два рази дорожче. Воно коштувало 109 доларів. А вугілля, яке купувала влада на українських шахтах на українських територіях, коштувало вдвічі дешевше.

Вона також показала експертизу, відповідно до якої якість вугілля з ПАР була нижчою, ніж передбачали вимоги контракту.

“Вугілля з ПАР, від якого Україна відмовилася, не горіло. Воно виявилося неякісним. В контракті є такий показник як зольність, там допускалось 26% зольності. Я можу продемонструвати експертизу науково-дослідного інституту судових експертиз. Експерти офіційно встановили, що зольність цього вугілля була понад 30%. А в контракті написано, що при зольності 30% і вище цей контракт має бути розірваний. Коли фактично відмовлено було закуповувати це вугілля із ПАР – припинили дуже серйозну корупційну аферу, яка б коштувала бюджету дуже серйозні кошти. Тому ці звинувачення звучать абсолютно дико”, – додала нардепка.

“Коли розказують – “там СБУ налічку возило”. Возили їх самі державні підприємства. Але СБУ, як і інші правоохоронні органи, мали гарантувати перетин лінії зіткнення. Це війна, і у 2014 році – гаряча фаза цієї війни. Тоді була створена група, яка складалася з правоохоронних органів. Це була і ДФС, і прикордонники, поліція, Нацгвардія, Служба безпеки. І їхня задача була прогарантувати, щоб шахта з України могла спокійно привезти гроші, заплатити своїм українським працівникам, українським шахтарям”, – наголосила Сюмар.

Вона також нагадала, що дотепер Україна платить там пенсіонерам пенсію.

“Я вважаю, ми дуже достойно пережили 2014 рік. Я боюсь, що зараз ми потрапимо в гіршу залежність після того, як за сім років зробили всі умови для того, щоб цієї залежності позбутися. Країна з 2014 року дуже важко працювала на те, щоб отримати енергетичну незалежність. Зараз це дійсно дуже нагадує те, що можна назвати російським енергетичним реваншем. Тому що газ Україна отримає в обмін на дуже багато політичних умов Володимира Путіна. І, фактично, змушена буде всі їх задовольнити. Я думаю, що це і питання реалізації “формули Штайнмайєра”, і проведення виборів. Коли українська влада фактично піде на ці домовленості, Російська Федерація нарешті позбудеться того, що заважає її економіці – санкцій, які були величезним дипломатичним успіхом попередньої української влади.

Сьогодні Путін має перевагу – космічну ціну на газ і всі шанси позбутися санкцій. А це означає, що російська економіка піде вгору і Росія отримає всі інструменти для продовження агресії та знищення України”, – резюмувала депутатка.