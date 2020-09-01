Верховний суд не задовольнив скаргу Херсонської міськради на судові рішення, якими перейменування вулиці Лютеранської та присвоєння їй імені Катерини Гандзюк було визнано протиправними і скасовано.

Про це йдеться у відповідному рішенні суду, опублікованому в Єдиному реєстрі судових рішень.

Як повідомлялося раніше, у лютому 2019 року Херсонська міська рада прийняла рішення про перейменування вулиці Лютеранської на вулицю імені Катерини Гандзюк — радниці міського голови міста та активістки. За перейменування вулиці проголосували 38 депутатів.

У травні 2019 року Окружний адміністративний суд міста Херсона визнав протиправними і скасував перейменування вулиці Лютеранської та присвоєння їй імені Катерини Гандзюк.

Херсонський міський голова Володимира Миколаєнко та Херсонська міська рада подали апеляційну скаргу на це рішення. У листопаді 2019 року Апеляційний адміністративний суд відмовив у її задоволенні.

Кілька позивачів у своїх позовах зазначали, що перейменування географічних об’єктів здійснюється з урахуванням думки більшості населення, яке проживає на території, де вони розташовані. Однак така думка ніким не з’ясовувалася під час прийняття рішення щодо перейменування вулиці Лютеранської. Крім того, вони запевняли, що міська рада прийняла це рішення, порушуючи регламент.

Миколаєнко та депутати мерії позов не визнали. Вони наполягали на безпідставності позовних вимог та звернулися до Верховного суду. 27 серпня суд постановив:

“Касаційну скаргу Херсонської міської ради залишити без задоволення. Рішення Херсонського окружного адміністративного суду від 10 травня 2019 року та постанову П’ятого апеляційного адміністративного суду від 06 листопада 2019 року залишити без змін”.

Постанова набирає законної сили з дати її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає. Таким чином, вулиці імені Катерини Гандзюк у місті більше немає.

Справа Гандзюк

Як відомо, 31 липня 2018 року на Катерину Гандзюк напали біля під’їзду її будинку та облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

У червні 2019 року суд виніс вироки виконавцям вбивства Гандзюк: вони отримали від 3 до 6,5 років ув’язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін (був помічником депутата Херсонської обласної ради Миколи Ставицького).

У квітні 2020 року стало відомо, що правоохоронці завершили розслідування провадження щодо вбивства херсонської чиновниці та активісти Катерини Гандзюк.

28 березня активісти руху “Хто замовив Катю Гандзюк?” заявили, що генеральний прокурор Ірина Венедіктова тисне на батька загиблої херсонської чиновниці. 27 квітня біля Офісу президента на Банковій у Києві активісти вимагали відправити генпрокурорку Ірину Венедіктову у відставку через “справу Гандзюк”.