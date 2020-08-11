Сьогодні, 11 серпня, в Дуйсбурзі відбудеться матч між командами "Вулверхемптон" і "Севілья".

Про це розповідають #Букви.

“Вулверхемптон” – “Севілья”

11 серпня, 22:00. Німеччина. Дуйсбург. Стадіон “MSV-Арена”

Ліга Європи 1/4 фіналу.

Головний арбітр: Даніеле Орсато (Чіо, Італія)

Дискваліфіковані: Даніель Поденсе ( “Вулверхемптон”)

Травмовані: Хонні – Томаш Вацлік (під питанням), Неманья Гудель

Букмекери і експерти вважають “Севілью” фаворитом цієї пари, команда Лопатегі ще не програла жодної зустрічі з середини лютого, а це 18 матчів. Також перевагою буде великий єврокубковий досвід в тому числі і виграних трофеїв в Лізі Європи. У свою чергу “Вулверхемптон” під кінець чемпіонату Англії грав з останніх сил і виглядаі, м’яко кажучи, не дуже. Також, “вовки” не вразили в матчі-відповіді проти “Олімпіакоса”.

Склади команд

Головному тренеру “Вулверхемптона” потрібно буде робити перестановки в команді після останньої гри з “Олімпіакосом”. У тому матчі отримав травму лівий захисник Хонні і не зможе зіграти проти “Севільї”, також не допоможе команді Даніель Поденсе. У португальця перебір жовтих карток. Ймовірно, що ці втрати можуть змусити Нуну Ешпіріту Санту повернутися до схеми 3-5-2. Втім, можливий і інший варіант, при якому тренер “Вулверхемптона” не змінюватиме схему.

“Севілья” підходить до гри в повному бойовому складі, не зможе зіграти тільки Неманья Гудель, у якого виявили коронавірус. І швидше за все ми побачимо той же склад, що і проти “Роми” в минулому матчі.

Орієнтовний склад:

“Вулверхемптон”: Руї Патрісіу – Болі, Коуді, Саісс – Доерті, Дендокер, Моутіньо, Невеш, Вінагре – Хіменес, Жота

“Севілья”: Вачлік – Навас, Дієго Карлос, Кунде, Регілон – Фернандо, Жордан, Банега – Окампос, Мунір, Де Йонг

Де дивитися онлайн-трансляцію матчу

В Україні правами на показ матчів Ліги Європи володіє група компаній: “Футбол 1”, “Футбол 2” і “Футбол 3”, які входять до складу ТОВ “Медіа Група Україна”. Сама ж онлайн-трансляція матчу “Вулверхемптон” – “Севілья” буде йти на каналі “Футбол 2”.

Початок трансляції матчу “Вулверхемптон” – “Севілья” о 22:00.

Прогноз матчу “Вулверхемптон” – “Севілья” від букмекерів

На думку букмекерів, фаворитом в поєдинку є “Севілья”. Букмекерські контори віддають на перемогу іспанської команди коефіцієнт 2.15, в той час як перемогу “вовків” оцінили в 3.60. Нічию тут оцінили в 3.20.

Цікаві факти

“Севілья” і “Вулверхемптон” жодного разу не зустрічалися між собою.

“Вулверхемптон” двічі зустрічався з представниками Іспанії в офіційних турнірах: в Лізі Європи з

“Еспаньолом” (перемога і поразка) і в Лізі чемпіонів з “Барселоною” (дві поразки), і провів два контрольні поєдинки: проти “Бетіса” (0:0) і “Вільярреала” (2:1).

“Севілья” 21 раз зустрічалася з англійськими командами (з урахуванням товариських матчів): 10 перемог, 7 нічиїх і 4 поразки.