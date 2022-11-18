Відомий британський вуличний художник Бенксі заявив, що бренд одягу та аксесуарів Guess вкрав його роботи, використавши їх для своєї колекції.

Про це він заявив у своєму Instagram.

“Остерігайтеся всіх крадіїв. Будь ласка, підіть до Guess на Ріджент-стріт. Вони використовували мої твори мистецтва, не запитуючи. Як це може бути неправильно, якщо ви зробите те саме з їхнім одягом”, — написав художник, натякаючи на те, що покупці можуть вкрасти речі з магазину, як бренд Guess, коли, ймовірно, взяв його роботи.

До допису Бенксі додав світлину з вітриною магазину Guess, де представлено одяг з його тематичними малюнками та графіті.

На початку листопада компанія Guess представила колекцію з культовими принтами за мотивами робіт Бенксі.

У коментарях в Instagram магазину шанувальники художника вже почали скаржитися на плагіат принтів.

Наразі невідомо, чи й справді компанія має ліцензією на графіті, що дозволяє їй продавати шанувальникам митця колекцію, яка містить унікальні аксесуари, а також футболки, спортивні светри, сукні, джинси, шкарпетки, пальта та капелюхи.

ДОВІДКА. Бенксі — скандально відомий британський андеграундний художник графіті, особа якого залишається невідомою. Серед найпоширеніших припущень, що ним є швейцарський художник Метр де Кассон або його справжнє ім’я — Роберт або Робін Бенкс.

Завдяки таланту чоловіка та гострій соціальній тематиці його малюнків, Бенксі здобув популярність спершу в Англії, а потім і у всьому світі. Він досі зберігає анонімність та продовжує ховатися від поліції.