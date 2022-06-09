Вуличні музиканти Івано-Франківська більше не зможуть публічно виконувати пісні російською мовою. Про відповідну заборону повідомив мер міста Руслан Марцінків.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Марцінків заявив, що після нещодавнього конфлікту у місті (вуличного музиканта побили через виконання російськомовної пісні – ред.) місцева влада вирішила врегулювати роботу вуличних музикантів.

Зокрема було ухвалено наступні рішення:

– заборонено публічне виконання російськомовних пісень, зокрема й тих, які можуть спричинити розпалювання міжнаціональної, етнічної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, або ж дискримінації прав та свобод людини, чи мають нецензурний характер

– вуличні артисти чи гурти можуть безперервно виступати на визначеній локації не більше 2-х годин, не встановлюючи сценічні конструкції

– між виступами повинна тривати перерва не менше 30-ти хвилин

– вуличні музиканти чи гурти повинні виступати на відстані не менше 100 метрів один від одного

“Адже російськомовна продукція, незалежно якого змісту, не повинна лунати в наших містах, особливо зараз. Контролювати виконання цих вимог буде Муніципальна інспекція та правоохоронні органи”, – резюмував Руслан Марцінків.