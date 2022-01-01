#Букви підготували світлини, які зображують вулиці міста після новорічної ночі.
На Софіївській площі людей стало значно менше, однак біля ялинки продовжували збиратися охочі подивитися на новорічне дерево.
Сміття залишене по собі відвідувачами центра міста прибрали працівники відповідних служб. Оскільки на дорогах та тротуарах можна було спостерігати сміття з новорічних прикрас, обгорток, серпантину тощо.
На Контрактовій площі вибудувались черги до розважальних точок, зокрема до оглядового колеса.
У новорічну ніч було присутнє обмеження на вхід для пасажирів станцій метро “Золоті ворота”, “Контрактова площа”, “Поштова площа”, “Хрещатик” та “Майдан Незалежності”, але в ранці 1 січня метрополітен та інший транспорт запрацювали у звичайному режимі.
- 1 січня Новий рік, Всесвітній день миру і День суспільного надбання. День незалежності святкують Гаїті, Судан, Камерун і Самоа, День виникнення Словацької республіки та День відновлення незалежної Чеської держави, на Кубі – День визволення.
- Плани напередодні Нового року значною мірою були скасовані другий рік поспіль через сплеск коронавірусної інфекції — цього разу викликаний штамом “Omicron”.
- Є святкові ритуали, які й дарують нам свято. Але є такі, які стали токсичними – а ми цього не помітили. #Букви зібрали низку порад, як не зіпсувати собі чи іншим свято.