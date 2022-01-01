Тисячі мешканців Києва та гості столиці зустріли Новий рік святкуванням біля головної ялинки країни на Софійській площі. Однак, зранку центр міста виглядав менш людним.

#Букви підготували світлини, які зображують вулиці міста після новорічної ночі.

На Софіївській площі людей стало значно менше, однак біля ялинки продовжували збиратися охочі подивитися на новорічне дерево.

Сміття залишене по собі відвідувачами центра міста прибрали працівники відповідних служб. Оскільки на дорогах та тротуарах можна було спостерігати сміття з новорічних прикрас, обгорток, серпантину тощо.

На Контрактовій площі вибудувались черги до розважальних точок, зокрема до оглядового колеса.

У новорічну ніч було присутнє обмеження на вхід для пасажирів станцій метро “Золоті ворота”, “Контрактова площа”, “Поштова площа”, “Хрещатик” та “Майдан Незалежності”, але в ранці 1 січня метрополітен та інший транспорт запрацювали у звичайному режимі.