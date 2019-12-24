Про це поінформували в прес-службі КМУ.

Вже з січня 2020 року працюватиме формульний підхід: 80 % бюджету університети будуть отримувати гарантовано для базових витрат, решту – залежно від ряду факторів: позиції в міжнародних рейтингах, відсотка працевлаштування випускників, обсягу залучених із альтернативних джерел коштів тощо.

Кількість студентів стане одним із декількох, але не єдиним критерієм розподілу коштів.

У Кабміні очікують, що такі кроки дадуть змогу  підвищити якість освіти, яку студенти отримують в університетах, і стимулювати економічно раціональну поведінку вузів.

Основна ідея нововведення – зняти пряму залежність фінансування вишів  від кількості студентів і спрямувати кошти  кращим  навчальним закладам, які   оцінюватимуться за конкретними показниками.

  • Раніше повідомлялося, що в 2020 році зміниться принцип фінансування закладів вищої освіти в Україні: університети, включені в престижні міжнародні рейтинги, отримають більше коштів.
  • 17 грудня набули чинності нові правила прийняття до вищих навчальних закладів у 2020 році.
  • 18 грудня Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт, який передбачає низку змін у сфері вищої освіти. Зокрема, передбачено відмову від дипломів “державного зразка” і покарання за плагіат у дипломних роботах.