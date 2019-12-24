Кабінет Міністрів України ухвалив рішення змінити підходи до фінансування університетів. Так, кошти виділятимуться в залежності від результатів діяльності вишів.

Про це поінформували в прес-службі КМУ.

Вже з січня 2020 року працюватиме формульний підхід: 80 % бюджету університети будуть отримувати гарантовано для базових витрат, решту – залежно від ряду факторів: позиції в міжнародних рейтингах, відсотка працевлаштування випускників, обсягу залучених із альтернативних джерел коштів тощо.

Кількість студентів стане одним із декількох, але не єдиним критерієм розподілу коштів.

У Кабміні очікують, що такі кроки дадуть змогу підвищити якість освіти, яку студенти отримують в університетах, і стимулювати економічно раціональну поведінку вузів.

Основна ідея нововведення – зняти пряму залежність фінансування вишів від кількості студентів і спрямувати кошти кращим навчальним закладам, які оцінюватимуться за конкретними показниками.