Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА у Facebook.

У Хотінській громаді зранку середи внаслідок мінометного обстрілу громади зруйновано офіс агрофірми. Водночас у Шалигинській громаді через мінометний обстріл згоріла приватна господарська споруда.

Також постраждала Краснопільська громада. Там військові РФ завдавали ударів по території громади з артилерії. Зафіксовано 4 “прильоти”. У Новослобідській громаді був 1 “прильот” з артилерії.

Згідно з повідомленнями військових, обставини на прикордонні Сумщини станом на вечір 15 березня контрольовані. Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.

“Підрозділи Сил оборони продовжують виконувати завдання на визначених рубежах оборони вздовж державного кордону”, — йдеться в дописі ОВА.