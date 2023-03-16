Протягом 15 березня росіяни здійснили обстріли територій 4 громад Сумської області. Йдеться про Краснопільську, Хотінську, Шалигинську та Новослобідську. На місцях була 14 ворожих обстрілів з різних видів зброї — 161 "прильот" та постріл.

Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА у Facebook.

У Хотінській громаді зранку середи внаслідок мінометного обстрілу громади зруйновано офіс агрофірми. Водночас у Шалигинській громаді через мінометний обстріл згоріла приватна господарська споруда.

Також постраждала Краснопільська громада. Там військові РФ завдавали ударів по території громади з артилерії. Зафіксовано 4 “прильоти”. У Новослобідській громаді був 1 “прильот” з артилерії.

Згідно з повідомленнями військових, обставини на прикордонні Сумщини станом на вечір 15 березня контрольовані. Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.