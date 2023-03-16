Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА у Facebook.
У Хотінській громаді зранку середи внаслідок мінометного обстрілу громади зруйновано офіс агрофірми. Водночас у Шалигинській громаді через мінометний обстріл згоріла приватна господарська споруда.
Також постраждала Краснопільська громада. Там військові РФ завдавали ударів по території громади з артилерії. Зафіксовано 4 “прильоти”. У Новослобідській громаді був 1 “прильот” з артилерії.
Згідно з повідомленнями військових, обставини на прикордонні Сумщини станом на вечір 15 березня контрольовані. Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.
“Підрозділи Сил оборони продовжують виконувати завдання на визначених рубежах оборони вздовж державного кордону”, — йдеться в дописі ОВА.
- Протягом 15 березня росіяни вбили одного цивільного жителя Донецької області. За даними місцевої влади, людина загинула у Бахмуті.
- За даними Генштабу, протягом минулої доби російські окупаційні війська понад 75 разів атакували українських захисників на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.
- 15 березня голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що Росія робить “невеликі тактичні успіхи” навколо українського міста Бахмут, але “великою ціною”.
- Воїни 58 окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського “приземлили” ворожий БПЛА ZALA 421-16E2. У РФ вихвалялися, що він “невразливий та невидимий” для української ППО.