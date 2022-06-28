Ввечері 28 червня відбудеться засідання Ради Безпеки ООН щодо ракетного удару Росії по ТЦ у Кременчуку

Про це у Twitter повідомила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.
Постпред США зробила репост допису держсекретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена, який засудив ракетний обстріл ТЦ у Кременчуку.
“Світ приголомшений сьогоднішнім ракетним ударом Росії, який вразив переповнений український торговельний центр – останнє у низці звірств”, – написав Блінкен.
Він додав, що США продовжать підтримувати Україну і притягувати РФ до відповідальності, зокрема всіх тих росіян, які несуть відповідальність за вчинені звірства.
Коментуючи цей допис, Лінда Томас-Грінфілд і повідомила про сьогоднішнє засідання Ради Безпеки ООН. За її словами, вони зберуться, щоб обговорити “звірства Росії проти мирного населення”.
“Нудотно. Абсолютно нудотно. Ми повинні продовжувати притягувати Росію до відповідальності”, – наголосила Лінда Томас-Грінфілд.
Sickening. Absolutely sickening. The @UN Security Council will meet tomorrow to discuss Russia’s atrocities against civilians. We must continue to hold Russia accountable. https://t.co/RuBx8IFGay
— Ambassador Linda Thomas-Greenfield (@USAmbUN) June 27, 2022
- Нагадаємо, росіяни ракетами обстріляли місто Кременчук на Полтавщині.
- Амбасадорка США в Україні Бріджит Брінк зробила заяву після ракетних ударів РФ по торговельному центру у Кременчуку на Полтавщині. Вона зазначила, що Кремль відповість за свої звірства в Україні.
- Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що напад на торговельний центр в українському місті Кременчук 27 червня продемонстрував “глибину жорстокості та варварства”, до якої “скотився” президент РФ Володимир Путін.