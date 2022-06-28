Ввечері 28 червня відбудеться засідання Ради Безпеки ООН щодо ракетного удару Росії по ТЦ у Кременчуку

28 червня о 22:00 розпочнеться засідання Ради Безпеки ООН, де будуть обговорювати черговий злочин російської армії проти українців - ракетний удар по торговельному центрі у Кременчуку (Полтавська область).

Про це у Twitter повідомила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.

Постпред США зробила репост допису держсекретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена, який засудив ракетний обстріл ТЦ у Кременчуку.

“Світ приголомшений сьогоднішнім ракетним ударом Росії, який вразив переповнений український торговельний центр – останнє у низці звірств”, – написав Блінкен.

Він додав, що США продовжать підтримувати Україну і притягувати РФ до відповідальності, зокрема всіх тих росіян, які несуть відповідальність за вчинені звірства.

Коментуючи цей допис, Лінда Томас-Грінфілд і повідомила про сьогоднішнє засідання Ради Безпеки ООН. За її словами, вони зберуться, щоб обговорити “звірства Росії проти мирного населення”.

“Нудотно. Абсолютно нудотно. Ми повинні продовжувати притягувати Росію до відповідальності”, – наголосила Лінда Томас-Грінфілд.