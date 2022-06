Ввечері 28 червня відбудеться засідання Ради Безпеки ООН щодо ракетного удару Росії по ТЦ у Кременчуку

Про це у Twitter повідомила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.

Постпред США зробила репост допису держсекретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена, який засудив ракетний обстріл ТЦ у Кременчуку.

“Світ приголомшений сьогоднішнім ракетним ударом Росії, який вразив переповнений український торговельний центр – останнє у низці звірств”, – написав Блінкен.

Він додав, що США продовжать підтримувати Україну і притягувати РФ до відповідальності, зокрема всіх тих росіян, які несуть відповідальність за вчинені звірства.

Коментуючи цей допис, Лінда Томас-Грінфілд і повідомила про сьогоднішнє засідання Ради Безпеки ООН. За її словами, вони зберуться, щоб обговорити “звірства Росії проти мирного населення”.

“Нудотно. Абсолютно нудотно. Ми повинні продовжувати притягувати Росію до відповідальності”, – наголосила Лінда Томас-Грінфілд.

Sickening. Absolutely sickening. The @UN Security Council will meet tomorrow to discuss Russia’s atrocities against civilians. We must continue to hold Russia accountable. https://t.co/RuBx8IFGay

— Ambassador Linda Thomas-Greenfield (@USAmbUN) June 27, 2022