Песах — центральне юдейське свято на згадку про Вихід з Єгипту. Починається в 14 день місяця Нісан (за єврейським календарем) та святкується протягом 7 днів у Ізраїлі та 8 днів за його межами. Цьогоріч святкування розпочнеться ввечері 5 квітня, а закінчиться 13 квітня.

Про це повідомляють #Букви.

З івриту Песах перекладається як “минув, пройшов повз”. Назва з’явилася на пам’ять про те, що Всевишній минув єврейські будинки, знищуючи первістків Єгипту.

Одного разу пророк Мойсей просив у фараона звільнити євреїв з рабства, але той завжди відмовляв. За це на нього та мешканців звалилися 10 страшних кар небесних. Кожна з них була страшнішою за попередню.

Останнім горем стало знищення всіх єгипетських первістків. Але євреїв це не торкнулося. Тоді фараон відпустив євреїв. Таким чином поневолений народ отримав свободу.

За єврейським календарем Песах святкують на 14 день місяця Нісан. Це перший місяць біблійного року в єврейському календарі, який триває приблизно до березня-квітня григоріанського числення. Песах святкується протягом 7 днів в Ізраїлі та 8 днів за його межами.

Цього року свято випадає на 6 квітня. Однак за єврейським календарем нова доба починається з вечора попереднього дня, отже святкування розпочинається увечері 5 квітня.

Закінчиться святкування Песаха 12 квітня в Ізраїлі та 13 квітня за кордоном.

Перший та останній дні Песаха є офіційними вихідними.

Ввечері 14 місяця Нісан юдеї збираються на сімейну вечерю – Седер – під час якої читають молитви та благословіння.

На вечерю заведено також запрошувати бідних людей та осіб, які з різних причин не можуть святкувати Песах зі своїми рідними.

Перед вечерею запалюють свічки, а їжу подають у спеціальній тарілці. Серед традиційних страв: маца – прісні “хліб бідності”, який їли юдеї у Єгипті, гірка зелень – символ труднощі рабства, бейца – варені яйця, які є символом життя, харосет – терті яблука, змішані з фініками та горіхами, є символом глини, з якої юдеї виготовляли цеглу у рабстві, зроа – смажена баранина, яку не їдять, адже вона символізує жертвоприношення у Єгипті та підсолена вода – символ сліз рабства.

Після цих страв можуть подавати фаршировану рибу.

З напоїв дозволено вино та сік. Один келих потрібно обов’язково залишити для пророка.

П’ять наступних днів вважаються будніми, після чого настає Песах, який є вихідним днем. Віруючим заборонено їсти хліб із дріжджами, пити алкоголь на основі солоду та вживати продукти на заквасці протягом усього тижня, щоб згадати про юдейський народ, який вийшов з Єгипту.

Песах завершують молитвою, а також вживанням маци та вина. В останній день святкування у синагогах влаштовується церемонія “поділу морських вод” в пам’ять про перехід євреями Тросникового моря.