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Введення надзвичайного стану в Україні може зірвати посівну

Через можливе введення надзвичайного стану у зв’язку з COVID-19 в Україні можуть зірвати посівну.

Вівторок, 24 березня 2020, 13:34

Про це йдеться в статті #Букв “Економіка на карантині: де уже проявилась криза, і як її “зупиняють”.

Аналітик компанії Maxigrain Олена Нероба розповіла #Буквам, що на даний момент уряд не має повного переліку підприємств агропромислового комплексу України навіть за назвою та фактичним місцерозташуванням. Якщо до списку “установ критичної інфраструктури життєзабезпечення“ не потрапить якась частина із 40 тисяч українських агропідприємств, то таким аграріям можуть цілком законно заборонити посівні роботи у випадку проголошення надзвичайного стану.

“Порятунок потопаючих“ переклали на самих аграріїв, які мають до 22:00 неділі на спеціальну електронну адресу надіслати усі необхідні дані про свої агропідприємства. Попередній дедлайн був на 22:00 суботи, але не всі агровиробники встигли надіслати дані, а обробити наявну інформацію працівники апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі(МЕРТ) не встигли, говорить Нероба.

Допис на Facebook заступника міністра економічного розвитку Світлани Панаіотіді, виданий в неділю свідчить, що МЕРТу довелось буквально “на ходу“ міняти методику формування списку критичних підприємств в цілому по економіці України. Тобто – замість загального переліку назв підприємств, як це було зроблено в Америці та Італії, формувати перелік за галузевим принципом товарів, робіт та послуг.

Теги: коронавірус, надзвичайний стан, АПК

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