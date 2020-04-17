На тлі пандемії коронавірусу COVID-19 валовий внутрішній продукт (ВВП) Китаю в першому кварталі 2020 року скоротився на 6,8 % в річному численні.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що таке скорочення економіки в Китаї сталося вперше з 1992 року, коли країна офіційно почала вести підрахунки ВВП в квартальному численні.

Історичний спад другої за величиною економіки в світі стався через спроби стримати коронавірус, зокрема, через закриття фабрик і торгових центрів, а також припинення туризму.

Крім того, в поквартальному вираженні китайська економіка впала на 9,8 % після зростання на 1,5 % в жовтні-грудні 2019 року.

Видання Financial Times зазначає, що це найбільше зниження ВВП в країні за 40 років, з моменту початку економічних реформ в 1979 році.

Представник Національного бюро статистики Китаю Мао Шеньюн заявив про “короткострокові економічні витрати”.

“Ми не можемо сказати, що основи довгострокового економічного прогресу Китаю змінилися через короткостроковий шок (викликаний пандемією, – ред.)”, – сказав він, додавши, що середньорічне зростання економіки протягом наступних двох років, за прогнозами, складе близько 5 відсотків.