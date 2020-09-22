У другому кварталі 2020 року ВВП України скоротився на 11,4%. У Національному банку називають основним чинником падіння скорочення внутрішнього попиту на тлі карантину.

Відповідні роз’яснення опублікувала пресслужба НБУ.

Так, згідно з оновленими даними Державної служби статистики, в квітні-червні 2020 року (у другому кварталі) реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України скоротився на 11,4% в порівнянні з II кварталом 2019 року.

У порівнянні з I кварталом 2020 року падіння реального ВВП склало 9,9% (з урахуванням сезонного фактора).

“У II кварталі 2020 року реальний ВВП скоротився на 11,4% у річному вимірі. Жорсткі карантинні обмеження та зниження попиту призвели до поглиблення падіння економіки. Як наслідок, реальний ВВП у ІІ кварталі порівняно з І кварталом зменшився на 9,9% у сезонно скоригованому вимірі”, – відзначили в зв’язку з цим в НБУ.

У Національному банку також назвали причини такого падіння економіки:

1. Ключовим фактором спаду ВВП стало скорочення внутрішнього попиту, яке “зумовлювалося як прямим впливом жорстких карантинних обмежень на економічну діяльність, так і непрямим – через невизначеність щодо подальшого розвитку ситуації із пандемією”.

“Як наслідок, змінилася споживча поведінка громадян у бік зменшення купівлі товарів та послуг не першої необхідності та інвестиційна поведінка підприємств – у бік відтермінування бізнес-проєктів. У результаті, споживчі витрати домогосподарств скоротилися вперше з 2015 року”, – наголосили в НБУ.

2. Вагомим фактором падіння ВВП було також падіння інвестицій, яке “тривало унаслідок послаблення зовнішнього та внутрішнього попиту, невизначеності законодавчого поля для окремих секторів, зокрема альтернативної енергетики”. Відзначається, що фінансові результати підприємств є гіршими за торішні, в тому числі “через зростання витрат на епідеміологічний захист”.

За даними НБУ, спостерігається скорочення обсягів експорту товарів та послуг (на 9% в порівнянні з минулим роком), проте “значно меншими темпами, ніж імпорт” (на 23,4%).

Погіршення показників експорту було обумовлено спадом у сільському господарстві, слабким зовнішнім попитом (зокрема, на чорні метали) і меншими обсягами транзиту газу, як і було передбачено угодою з “Газпромом”. Водночас слабкий споживчий та інвестиційний попит зумовили стрімке скорочення імпорту.

У НБУ уточнили, що в II кварталі 2020 року “погіршилися показники діяльності практично всіх галузей економіки”.

При цьому в Нацбанку прогнозують “поступове відновлення економіки” в III кварталі 2020 року.

“Цьому сприятимуть не тільки м’якіші умови карантину, але й пожвавлення зовнішнього попиту й активізація внутрішнього споживання. Однак економічну активність стримуватимуть збереження окремих обмежень в умовах адаптивного карантину, а також посилення ризиків подальшого збільшення захворюваності на коронавірус”, – відзначили в НБУ.