У Мінекономіки заявили, що, за попередньою оцінкою, ВВП України впав на рівні 30,4%. Це – найгірший показник часів незалежності, але все ж кращий, ніж очікувалося.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

За словами першої віцепрем’єр-міністерки економіки України Юлії Свириденко, протягом 2022 року економіка України зазнала “найбільших за всю історію незалежності втрат, збитків та пошкоджень”.

Причиною збитків вона назвала терор, розпочатий ще у 2014 році, який Росія масштабувала 24 лютого по всій протяжності спільного кордону та з території Білорусії й окупованого Криму.

За попередньою оцінкою аналітиків, падіння ВВП оцінюється на рівні 30,4% [±2%] і є об’єктивно “найгіршим результатом часів незалежності”.

Однак показник все ж є кращим, ніж очікували більшість експертів на початку повномасштабного вторгнення. Тоді оцінки варіювалися в межах 40-50% падіння ВВП і більше.