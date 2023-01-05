Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.
За словами першої віцепрем’єр-міністерки економіки України Юлії Свириденко, протягом 2022 року економіка України зазнала “найбільших за всю історію незалежності втрат, збитків та пошкоджень”.
Причиною збитків вона назвала терор, розпочатий ще у 2014 році, який Росія масштабувала 24 лютого по всій протяжності спільного кордону та з території Білорусії й окупованого Криму.
За попередньою оцінкою аналітиків, падіння ВВП оцінюється на рівні 30,4% [±2%] і є об’єктивно “найгіршим результатом часів незалежності”.
Однак показник все ж є кращим, ніж очікували більшість експертів на початку повномасштабного вторгнення. Тоді оцінки варіювалися в межах 40-50% падіння ВВП і більше.
- Кризи, які спричинила та посилила російсько-українська війна, можуть призвести до дефолту більш ніж 70 держав. Проблеми з продовольством, паливом та фінансами загрожують спровокувати заворушення у бідних країнах.
- Раніше стало відомо, що світова економіка може втратити до 18% глобального ВВП до 2050 року через зміни клімату, якщо не вжити попереджувальних заходів.
- Водночас дослідження Standard Eurobarometer свідчить про підвищення довіри громадян до ЄС і постійну підтримку відповіді ЄС на російську агресію проти України. Переважна більшість європейців підтримує інвестиції у відновлювані джерела енергії та дії щодо зменшення залежності ЄС від російських енергоносіїв. Рівень підтримки єдиної євровалюти досяг найвищого рівня за всю історію.