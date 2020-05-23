Новина опублікована на сайті видання.

“Чистокровних собак, які були конфісковані за рішенням суду в Україні для оплати боргів їх власників, виставили на аукціон онлайн”, – йдеться в статті.

Зазначається, що цей аукціон викликав критику. Спочатку багато хто подумав, що це жарт. Але незабаром стало ясно, що собаки справжні. Одна з них ще не продана, але у неї є потенційний покупець.

Народний депутат від фракції “Європейської солідарності” Олексій Гончаренко, якого ВВС називає опозиційним наголосив, що судові пристави не мають права заарештовувати невинних собак.

“Нам дійсно потрібно конфіскувати домашніх тварин у їх власників. Незважаючи на те, що їх забрали через неплатоспроможність їх колишніх власників, часто виходить, що з тваринами погано поводяться”, – пояснив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв’ю “BBC-Україна” .

ВВС наголошує, що повсякденне життя для багатьох українців дорога, оскільки пенсії не встигають за різким зростанням рахунків за газ в останні роки.

Видання також нагадало, що раніше в цьому році депутат з правлячої партії президента Володимира Зеленського Євген Брагар радив пенсіонерці продати собаку, щоб розрахуватися за комунальні послуги.