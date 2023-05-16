З 5 по 14 травня в Українському музеї в Нью-Йорку з успіхом пройшли премʼєрні покази документального театрального проєкту Undesirable Elements: Ukraine. Сюжет вистави повністю складається з реальних історій її учасників про геноциди, депортації, репресії, вимушену еміграцію і війну.

Undesirable Elements – це серія документальних вистав, які театральна компанія Ping Chong and Company показує вже понад 30 років. За цей час на сцену виходили десятки людей з їхніми особливими історіями, поєднаними спільним контекстом. Цього року така вистава присвячена Україні, всі пʼятеро її учасників мають українське походження і розповідають про те, як їхні сімʼї переживали найскладніші часи.

Учасники проєкту:

Джордж Дранс – актор, нащадок емігрантів з заходу України початку ХХ століття;

Юліан Китастий – композитор і бандурист, чий батько виїхав до США звільненим з німецького табору після Другої Світової війни;

Наріман Асанов – музикант з родини кримських татар, депортованих до Середньої Азії, що живе у США понад 20 років;

Леся Верба – одеська музикантка єврейського походження, що розповідає історію своєї родини часів Голокосту. Переїхала до Нью-Йорку кілька років тому;

Дарʼя Коломієць – культурна активістка і музична продюсерка, що стала свідком повномасштабного вторгнення росіян. Її прапрабабусю було вбито під час Голодомору.

Undesirable Elements: Ukraine – спільний проєкт Ping Chong and Company та Yara Arts Group. Керівник Ping Chong and Company і режисер проєкту Пінг Чонг зізнається: він хотів розповісти глядачеві про українців, бо й сам мало про них знав поза новинами про велику війну.

“До того, як ми всі дізнались про війну в Україні з новин, я ніколи не бачив американських фільмів або телевізійних шоу про українців. І мені стало цікаво створити простір, де українці можуть промовляти до авдиторії, хоча б в рамках театрального проєкту. Це великий парадокс, що ми в Америці маємо широкий доступ до інформації будь-якого штибу, але ми все ще ледве знаємо одне одного“.

Художня керівниця мистецької спільноти Yara Arts Group – американська режисерка українського походження Вірляна Ткач – взяла на себе підбір героїв для документальної вистави. Вона проводила з ними багатогодинні інтервʼю і працювала над сценарієм, який поєднав історії учасників. Вірляну з цим проєктом повʼязує ще один досвід: вона допомагала з кастингом для однієї з перших постановок серії 30 років тому, на початку своєї карʼєри. Тепер же її метою було показати в виставі абсолютно різних українців, показавши їхню спільність.

Культурна активістка та музична продюсерка Дарʼя Коломієць – єдина з учасників, хто не проживає у США постійно, а здійснює поїздки до Нью-Йорка із власною культурною волонтерською місією. У виставі Дарʼя розповідає історію своєї прабабусі Катерини, що пережила Голодомор. Аби врятувати 14-річну Катерину від голодної смерті, мама відправила її в Білорусь – так дівчина розлучилася з батьками, братами та сестрами. На шляху додому її маму вбили за хліб.

Після премʼєри в Нью-Йорку творці Undesirable Elements: Ukraine сподіваються показати його в інших частинах Сполучених Штатів та європейських містах.