Українська борчиня Ірина Коляденко отримала квартиру в Ірпені (Київська область) за бронзову медаль Олімпіади-2020 в Токіо. Однак спортсменка подарувала її своєму тренеру - Володимиру Яременку.

Про це Коляденко повідомила у своєму Instagram.

Борчиня зізналася, що вчора сталась дуже важлива подія у її житті – голова Київської ОДА Василь Володін вручив їй ключі від квартири.

“Що це значить для мене? Ну, щоб ви розуміли, я навіть своєї кімнати ніколи не мала. Так склалося моє життя. Своє власне житло – це насправді була моя мрія, не менш бажана ніж олімпійська медаль”, – написала олімпійська призерка.

Коляденко додала, що отримала право власності на однокімнатну квартиру на 41 м² й вже завтра могла б розпочати ремонтні роботи.

“Але за всіма моїми перемогами, стоїть ще одна людина. Це мій тренер, з яким я працюю протягом восьми років, який мене не тільки тренує, а й завжди був поряд протягом всього часу. Так, було не легко. Ну, щоб ви розуміли, був такий час, що він мені купував одяг. Його маленька донька Тетяна та його дружина не бачать його місяцями, тому що він постійно зі мною на зборах. Знаходив кошти, щоб підтримати мене в першу чергу. Не маючи свого власного житла”, – розповіла Коляденко.

Борчиня наголосила, що дуже цінує весь внесок тренера в її ріст й розуміє, на які жертви він йшов заради її перемоги.

“І хоч в нашій країні, на жаль, тренерів залишають поза увагою, але я все ж хочу сказати своєму тренеру дякую! І віддати подаровану мені квартиру заслуженому тренеру України Володимиру Васильовичу Яременко. Ви її заслужили! А я продовжую мріяти та працювати над втіленням своїх мрій. А Ви мені як завжди допоможете”, – додала Коляденко.