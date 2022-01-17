«Ви казали, що Україні потрібен Порох? Все! Порох у вас є!», – виступ Порошенка

Виступ п’ятого президента транслюється на Youtube-каналі “Прямий”.
П’ятий президент подякував усім, хто прийшов зустріти його та сказав, що скучив. Він подякував усім, хто допомагав підтримати Україну протягом війни – дипломатам, волонтерам, добровольцям, військовим й іншим патріотам. Порошенко сказав, що це разом з цими людьми вони зробили, щоб Україна ніколи не повернулася в Новоросію.
“Сьогодні вони самі перетворюються на Януковича, а нас відкидають на 10 років назад”, – заявив п’ятий президент.
Порошенко відзначив, що сьогодні біля аеропорту “Жуляни” не лише прибічники “ЄС”, але й представники інших демократичних сил.
Про затримку на 15 хвилин, п’ятий президент сказав:
“Вони 20 хвилин вимагали підтвердження, що я є Порошенко, що паспорт Порошенка — мій справжній. Вони так бояться, що тікали від камер, як чорт від ладану”, – заявив Порошенко.
Кримінальну справу проти себе політик прокоментував так:
“Це виклик усім нам і 5-м рокам, з 14 по 19, коли будували державу, створили самоідентифікацію, прийняли закон про мову, зробили декомунізацію та багато іншого, включно з Армією, Мовою, Вірою! Для них це – державна зрада!”, – написав Петро Порошенко.
Він нагадав, що в часи, коли в Україні була війна, Володимир Зеленський знімав фільми в Росії.
“Коли катували Рибака в Горлівці, вони членом грали на роялі, вважаючи, що це є символ культури моєї України!”, – заявив політик.
П’ятий президент згадав про вагнергейт, згадавши про злиті дані про спецоперацію, у контексті чинної влади. Також згадав про бізнесмена Ігоря Коломойського та його тісну співпрацю з Володимиром Зеленським, після чого “Вони набралися нахабства, збожеволіли нас усіх звинуватити у державній зраді!”.
“Ви казали, що Україні потрібен Порох? Все! Порох у вас є!”, – заявив політик.
Після цього Петро Порошенко вирушає до Печерського районного суду, де у нього на 11:00 призначене засідання щодо обрання запобіжного заходу.
- Сьогодні п’ятий президент України, лідер партії “Європейська Солідарність”Петро Порошенко із Варшави повернувся до України. Біля в аеропорту “Жуляни” на нього чекали тисячі прибічників.
- Співголова Європейської ради з міжнародних відносин, шведський політичний діяч Карл Більдт стверджує, що 17 січня Петру Порошенку ухвалить домашній арешт – для цього уже обрали трьох суддів.
- Раніше пресслужба ДБР повідомляла, що дії п’ятого президента поставили Україну в енергетичну залежність від Російської Федерації.
- Також радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що лідер партії “Європейська Солідарність”, п’ятий президент України Петро Порошенко використовує “тактику скандального захисту”.
- Слідчі ДБР повідомили, що Петро Порошенко замовив квитки на літак за кордон у день спроби вручення йому підозри, наполягаючи, що його поїздка не була заздалегідь запланованою. Через це адвокат п’ятого президента Ігор Головань звинуватив правоохоронців у переслідуванні лідера опозиції.