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«Ви казали, що Україні потрібен Порох? Все! Порох у вас є!», – виступ Порошенка

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко виступив біля аеропорту "Жуляни" перед тисячами прибічників, після чого відправся до Печерського районного суду.

Понеділок, 17 січня 2022, 10:23
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Фото: Петро Порошенко

Виступ п’ятого президента транслюється на Youtube-каналі “Прямий”.

П’ятий президент подякував усім, хто прийшов зустріти його та сказав, що скучив. Він подякував усім, хто допомагав підтримати Україну протягом війни – дипломатам, волонтерам, добровольцям, військовим й іншим патріотам. Порошенко сказав, що це разом з цими людьми вони зробили, щоб Україна ніколи не повернулася в Новоросію.

“Сьогодні вони самі перетворюються на Януковича, а нас відкидають на 10 років назад”, – заявив п’ятий президент.

Порошенко відзначив, що сьогодні біля аеропорту “Жуляни” не лише прибічники “ЄС”, але й представники інших демократичних сил.

Про затримку на 15 хвилин, п’ятий президент сказав:

“Вони 20 хвилин вимагали підтвердження, що я є Порошенко, що паспорт Порошенка — мій справжній. Вони так бояться, що тікали від камер, як чорт від ладану”, – заявив Порошенко.

Кримінальну справу проти себе політик прокоментував так:

“Це виклик усім нам і 5-м рокам, з 14 по 19, коли будували державу, створили самоідентифікацію, прийняли закон про мову, зробили декомунізацію та багато іншого, включно з Армією, Мовою, Вірою! Для них це – державна зрада!”, – написав Петро Порошенко.

Він нагадав, що в часи, коли в Україні була війна, Володимир Зеленський знімав фільми в Росії.

“Коли катували Рибака в Горлівці, вони членом грали на роялі, вважаючи, що це є символ культури моєї України!”, – заявив політик.

П’ятий президент згадав про вагнергейт, згадавши про злиті дані про спецоперацію, у контексті чинної влади. Також згадав про бізнесмена Ігоря Коломойського та його тісну співпрацю з Володимиром Зеленським, після чого “Вони набралися нахабства, збожеволіли нас усіх звинуватити у державній зраді!”.

“Ви казали, що Україні потрібен Порох? Все! Порох у вас є!”, – заявив політик.

Після цього Петро Порошенко вирушає до Печерського районного суду, де у нього на 11:00 призначене засідання щодо обрання запобіжного заходу.

  • Сьогодні п’ятий президент України, лідер партії “Європейська Солідарність”Петро Порошенко із Варшави повернувся до України. Біля в аеропорту “Жуляни” на нього чекали тисячі прибічників.
  • Співголова Європейської ради з міжнародних відносин, шведський політичний діяч Карл Більдт стверджує, що 17 січня Петру Порошенку ухвалить домашній арешт – для цього уже обрали трьох суддів.
  • Раніше пресслужба ДБР повідомляла, що дії п’ятого президента поставили Україну в енергетичну залежність від Російської Федерації.
  • Також радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що лідер партії  “Європейська Солідарність”, п’ятий президент України Петро Порошенко використовує “тактику скандального захисту”.
  • Слідчі ДБР повідомили, що Петро Порошенко замовив квитки на літак за кордон у день спроби вручення йому підозри, наполягаючи, що його поїздка не була заздалегідь запланованою. Через це адвокат п’ятого президента Ігор Головань звинуватив правоохоронців у переслідуванні лідера опозиції.
Теги: 17 січня, аеропорт "Жуляни", П'ятий Президент, переслідування опозиції, Петро Порошенко, Печерський суд

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