«Ви казали, що Україні потрібен Порох? Все! Порох у вас є!», – виступ Порошенка

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко виступив біля аеропорту "Жуляни" перед тисячами прибічників, після чого відправся до Печерського районного суду.

Виступ п’ятого президента транслюється на Youtube-каналі “Прямий”.

П’ятий президент подякував усім, хто прийшов зустріти його та сказав, що скучив. Він подякував усім, хто допомагав підтримати Україну протягом війни – дипломатам, волонтерам, добровольцям, військовим й іншим патріотам. Порошенко сказав, що це разом з цими людьми вони зробили, щоб Україна ніколи не повернулася в Новоросію.

“Сьогодні вони самі перетворюються на Януковича, а нас відкидають на 10 років назад”, – заявив п’ятий президент.

Порошенко відзначив, що сьогодні біля аеропорту “Жуляни” не лише прибічники “ЄС”, але й представники інших демократичних сил.

Про затримку на 15 хвилин, п’ятий президент сказав:

“Вони 20 хвилин вимагали підтвердження, що я є Порошенко, що паспорт Порошенка — мій справжній. Вони так бояться, що тікали від камер, як чорт від ладану”, – заявив Порошенко.

Кримінальну справу проти себе політик прокоментував так:

“Це виклик усім нам і 5-м рокам, з 14 по 19, коли будували державу, створили самоідентифікацію, прийняли закон про мову, зробили декомунізацію та багато іншого, включно з Армією, Мовою, Вірою! Для них це – державна зрада!”, – написав Петро Порошенко.

Він нагадав, що в часи, коли в Україні була війна, Володимир Зеленський знімав фільми в Росії.

“Коли катували Рибака в Горлівці, вони членом грали на роялі, вважаючи, що це є символ культури моєї України!”, – заявив політик.

П’ятий президент згадав про вагнергейт, згадавши про злиті дані про спецоперацію, у контексті чинної влади. Також згадав про бізнесмена Ігоря Коломойського та його тісну співпрацю з Володимиром Зеленським, після чого “Вони набралися нахабства, збожеволіли нас усіх звинуватити у державній зраді!”.

“Ви казали, що Україні потрібен Порох? Все! Порох у вас є!”, – заявив політик.

Після цього Петро Порошенко вирушає до Печерського районного суду, де у нього на 11:00 призначене засідання щодо обрання запобіжного заходу.