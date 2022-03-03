Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен звернувся до українців, запевнивши, що наша боротьба проти російської агресії надихає увесь світ.

Про це він сповістив у Twitter.

Блінкен наголосив, що мужність і відданість народу України своїй країні, культурі та демократії є джерелом натхнення для усіх країн світу.

“Це надихає. Це – момент, щоб зміцнити нашу віру. І ви зміцнюєте нашу віру в демократію, у свободу, у спроможності світу перемогти агресію. У здатності добра перемогти зло”, – зауважив Держсекретар США.

Також він додав, що Сполучені Штати й надалі надаватимуть Україні підтримку.