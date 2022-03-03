Про це він сповістив у Twitter.
Блінкен наголосив, що мужність і відданість народу України своїй країні, культурі та демократії є джерелом натхнення для усіх країн світу.
“Це надихає. Це – момент, щоб зміцнити нашу віру. І ви зміцнюєте нашу віру в демократію, у свободу, у спроможності світу перемогти агресію. У здатності добра перемогти зло”, – зауважив Держсекретар США.
Також він додав, що Сполучені Штати й надалі надаватимуть Україні підтримку.
Я хочу звернутися безпосередньо до народу України. Ваша хоробрість і відданість своїй країні, культурі та демократії є джерелом натхнення для всього світу. Ми були і залишимося #UnitedWithUkraine. pic.twitter.com/qFWVuiKRZL
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 3, 2022
- Нагадаємо, російські окупаційні війська мають намір створити імітацію зустрічі їх з “вдячним населенням” міста, використавши для цього групу підставних осіб та ресурси захопленого телецентру Херсона.
- Раніше СБУ попередила про підготовку окупантами фейку про, нібито, здачу України урядом.
- Також, нещодавно у МВС спростували фейк про спільне несення служби окупантів з українськими гвардійцями.