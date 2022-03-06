Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден звернувся до росіян на тлі повномасштабного вторгнення РФ до України.

Про це повідомляє Державний департамент США у Twitter.

Американський лідер наголосив, що Сполучені Штати не позиціонують себе як ворогів для росіян, а також висловив свою впевненість стосовно того, що громадяни росії не хочуть “кривавої війни”.

“Я не вірю, що ви хочете кривавої, руйнівної війни проти України – країни і народу, з якими вас пов’язують такі глибокі родинні, історичні та культурні стосунки”, – заявив Джо Байден.