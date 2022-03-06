Про це повідомляє Державний департамент США у Twitter.
Американський лідер наголосив, що Сполучені Штати не позиціонують себе як ворогів для росіян, а також висловив свою впевненість стосовно того, що громадяни росії не хочуть “кривавої війни”.
“Я не вірю, що ви хочете кривавої, руйнівної війни проти України – країни і народу, з якими вас пов’язують такі глибокі родинні, історичні та культурні стосунки”, – заявив Джо Байден.
.@POTUS message to the people of Russia: “I do not believe you want a bloody, destructive war against Ukraine — a country and a people with whom you share such deep ties of family, history, and culture.” pic.twitter.com/ExXYyoFxN0
— Department of State (@StateDept) March 5, 2022
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