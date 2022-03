Про це повідомляє Державний департамент США у Twitter.

Американський лідер наголосив, що Сполучені Штати не позиціонують себе як ворогів для росіян, а також висловив свою впевненість стосовно того, що громадяни росії не хочуть “кривавої війни”.

.@POTUS message to the people of Russia: “I do not believe you want a bloody, destructive war against Ukraine — a country and a people with whom you share such deep ties of family, history, and culture.” pic.twitter.com/ExXYyoFxN0

