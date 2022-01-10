Депутата Європейського парламенту та колишній міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорські відповів у Twitter на заяву міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова про те, що НАТО намагається захопити території, які "осиротіли після розпаду СРСР".

Про це повідомляють #Букви з посиланням на Twitter Депутата Європейського парламенту.

Російське посольство в Лондоні у своєму Twitter опублікувало заяву, згідно з якою Сергій Лавров зазначив, що “НАТО стало суто геополітичним проєктом, спрямованим на захоплення територій, які осиротілі внаслідок розпаду Організації Варшавського Договору та Радянського Союзу”.

На таке повідомлення у соціальній мережі відреагував ексміністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, звернувшись до Лаврова “мовою, яку він зрозуміє”.