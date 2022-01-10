Про це повідомляють #Букви з посиланням на Twitter Депутата Європейського парламенту.

Російське посольство в Лондоні у своєму Twitter опублікувало заяву, згідно з якою Сергій Лавров зазначив, що “НАТО стало суто геополітичним проєктом, спрямованим на захоплення територій, які осиротілі внаслідок розпаду Організації Варшавського Договору та Радянського Союзу”. 

На таке повідомлення у соціальній мережі відреагував ексміністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, звернувшись до Лаврова “мовою, яку він зрозуміє”. 

Одного разу дозволю собі звернутись до вас такою мовою, яку ви розумієте. Ми не сироти, а ви не наш татко. Ви, скоріше — серійний ґвалтівник. Ніхто за вами не скучить. А якщо спробуєте повторити, то отримаєте по яйцях”, — наголосив Радослав.

Знімок екрану відповіді Радека Сікорські в Twitter