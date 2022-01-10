Про це повідомляють #Букви з посиланням на Twitter Депутата Європейського парламенту.
Російське посольство в Лондоні у своєму Twitter опублікувало заяву, згідно з якою Сергій Лавров зазначив, що “НАТО стало суто геополітичним проєктом, спрямованим на захоплення територій, які осиротілі внаслідок розпаду Організації Варшавського Договору та Радянського Союзу”.
На таке повідомлення у соціальній мережі відреагував ексміністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, звернувшись до Лаврова “мовою, яку він зрозуміє”.
Одного разу дозволю собі звернутись до вас такою мовою, яку ви розумієте. Ми не сироти, а ви не наш татко. Ви, скоріше — серійний ґвалтівник. Ніхто за вами не скучить. А якщо спробуєте повторити, то отримаєте по яйцях”, — наголосив Радослав.
- Нагадаємо, Адміністрація Джо Байдена оприлюднила нове рішуче попередження Росії щодо покарань, які їй можуть загрожувати, якщо вона продовжить погрози вторгнення в Україну. Там зазначили, що “Росія буде вражена”.
- Також в адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена обговорюють заходи експортного контролю для Росії із союзниками. Йдеться про обмеження на чутливі технології та електроніку, у разі, якщо Російська Федерація продовжить військову агресію проти України.
- Адміністрація президента США Джо Байдена підготувала новий пакет оборонної допомоги для України. Пакет буде додатком до американської допомоги, яка вже надходить до України.
- Раніше Велика Британія попередила Кремль про роботу над санкціями, спрямованими проти фінансового сектора Російської Федерації, якщо вона вдереться в Україну.
- Повідомлялось, що Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з Державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном. Зазначалось, що сторони обговорили шляхи протидії загрозам геополітичного проєкту “Північний потік – 2” та заходи стримування РФ від військової агресії в Європі. Ключовими елементами стримування назвали жорсткі економічні санкції та допомогу українській армії.
- Головна дипломатка Великої Британії попередила членів G7, що “вільні демократичні країни” мають припинити зважати на російський газ та російські гроші задля збереження своєї незалежності.
- Також у Німеччині розглядають можливість зупинення проєкту “Північний потік-2”. Влада ФРН може погодитися на такий крок через загрозу військового вторгнення Росії в Україну.