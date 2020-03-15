Про це він йшлося на брифінгу в суботу, 14 березня.
“Від громадян ми чекаємо одного — спокою та відповідальних рішень. У зв’язку з цим хочу звернутися до українців з рекомендацією або із закликом відмовитися від вже запланованих відпусток або турів куплених за кордон”, — сказав Кулеба.
“Ситуація стрімко погіршується в різних країнах. Ви не знаєте, що станеться післязавтра”, — підкреслив він.
Крім цього, міністр закликав громадян “зберігати спокій та спиратися на офіційну інформацію”.
На відео з 12 хвилини
- Нагадаємо, в Україні з 12 березня і по 3 квітня ввели карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами.
- З опівночі 17 березня буде закрито пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.
- Голова Уряду Денис Шмигаль для уникнення поширення коронавірусу закликав українців утриматися від міжміських поїздок.