У зв'язку з поширенням коронавірусу COVID-19 міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав українців відмовитися від вже запланованих поїздок за кордон.

Про це він йшлося на брифінгу в суботу, 14 березня.

“Від громадян ми чекаємо одного — спокою та відповідальних рішень. У зв’язку з цим хочу звернутися до українців з рекомендацією або із закликом відмовитися від вже запланованих відпусток або турів куплених за кордон”, — сказав Кулеба.

“Ситуація стрімко погіршується в різних країнах. Ви не знаєте, що станеться післязавтра”, — підкреслив він.

Крім цього, міністр закликав громадян “зберігати спокій та спиратися на офіційну інформацію”.

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