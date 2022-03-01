Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко закликав російських лікарів та медичних науковців розповісти правду своїм пацієнтам. Він звернувся до медпрацівників, аби ті не ігнорували дії Кремля, які призводять до гуманітарної катастрофи.

Про це повідомляє міністр в Facebook.

Віктор Ляшко наголосив, що в Україні не триває “військова операція”, як пропагують в російських ЗМІ. Він закликав до розуміння, що злочинні дії Москви мають відношення із наслідками до них та їхньої професії. Ляшко нагадав, що події в Україні — вже не війна, а тероризм, який координує президент-агресор Володимир Путін.

“Це тероризм, тому що ваші військові обстрілюють мирні квартали наших міст, стріляють в машини екстреної медичної допомоги, руйнують наші лікарні бомбами, не дають довести ліки та продукти в лікарні, вбили вже 16 дітей. Ще 45 дітей з різними ступенями поранень врятували наші медики”, – написав Ляшко.

Станом на шосту добу повномасштабного вторгнення медичні працівники, які бачать наслідки військових злочинів у вигляді поранених, просто спостерігають. Лікарі РФ не засудили війну в Україні та не проявили солідарність до колег, яких обстрілює і вбиває армія окупантів.

“Ви не зробили жодної дії, щоб засудити та зупинити війну в Україні, щоб принаймні проявити солідарність до ваших колег по професії, не кажучи вже просто про те, щоб засудити смерті невинних громадян. Ви продовжуєте думати, що це десь там, і це вас не буде стосуватись. Це не “там”. Це тут! У вільній і незалежній Україні”, – наголосив Ляшко.

Найближчим часом дію санкцій відчують науковці та медпрацівники, наприклад, як це бути без ліків провідних світових виробників. Наразі РФ виключають зі світових професійних медичних асоціацій, почнуть позбавляти можливості публікуватись у світових наукових журналах, відвідувати більшість країн світу та брати участь у світових конгресах. Для російських медиків стане неможливим бачити інноваційні розробки медичної галузі.

“Ви відчуєте те, що відчуваю сьогодні я, коли через дії окупантів, які прийшли з вашої країни, не можу доставити до міст, на шляхах і околицях яких відбуваються бойові дії, ліки, які повинні були б врятувати чиєсь життя. Ви будете дивитись в очі своєму пацієнту, якому не зможете допомогти, і задумаєтесь, чому я не вийшов 24, 25 лютого чи 1 березня на площу з вимогою зупинити війну”, – наголосив міністр.