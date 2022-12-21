Про це Байден заявив під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським.
“Ви ніколи не залишитеся наодинці.. Боротьба України є частиною чогось набагато більшого”, — додав він.
“300 днів народ України показує росії та всьому світу свою сталеву волю, стійкість перед імперіалістичними апетитами країни, яка думала, що зможе вас завоювати. І їм це не вдалося”, – переконаний президент США.
Він наголосив, що Сполученим Штатам і союзникам по всьому світу було критично підтримати Україну, додавши, що наш народ переміг битву за Київ, Харків, Херсон тощо. На кожному етапі Україна перемагала.
Президент Байден наголосив, що народ США і світу поділяють біль українського народу.
“Сполучені Штати з гордістю приймають понад 221 000 українців, які шукають притулку», — сказав Байден.
Він додав, що його країна виділить 374 мільйони доларів гуманітарної допомоги українцям.
- Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з лідером США Джо Байденом подарував останньому медаль за бойові заслуги командира HIMARs із Бахмута.
- На початку зустрічі в Овальному кабінеті з президентом України Володимиром Зеленським президент США Джо Байден розкритикував вторгнення Росії в Україну та пообіцяв продовжувати підтримку Києва.