Президент США Джо Байден звернувся до українців. Він висловив захоплення їх звитягою та наголосив, що ми завжди можемо розраховувати на підтримку Сполучених Штатів.

Про це Байден заявив під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським.

“Ви ніколи не залишитеся наодинці.. Боротьба України є частиною чогось набагато більшого”, — додав він.

“300 днів народ України показує росії та всьому світу свою сталеву волю, стійкість перед імперіалістичними апетитами країни, яка думала, що зможе вас завоювати. І їм це не вдалося”, – переконаний президент США.

Він наголосив, що Сполученим Штатам і союзникам по всьому світу було критично підтримати Україну, додавши, що наш народ переміг битву за Київ, Харків, Херсон тощо. На кожному етапі Україна перемагала.

Президент Байден наголосив, що народ США і світу поділяють біль українського народу.

“Сполучені Штати з гордістю приймають понад 221 000 українців, які шукають притулку», — сказав Байден.

Він додав, що його країна виділить 374 мільйони доларів гуманітарної допомоги українцям.