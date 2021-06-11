Юрист Геннадій Друзенко та телеведуча Наталія Мосейчук у прямому ефірі вдалися до образ щодо нардепки від “Європейської Солідарності” Ірини Геращенко.

Інцидент стався у програмі “Право на владу”.

“Це – скотство”

Під час обговорення так званих “плівок Медведчука” у прямому ефірі посперечалися Ірина Геращенко та Наталія Мосейчук.

Зокрема, нардепка заявила, що журналісти “1+1” не висвітлюють інформації про українських військових та полонених, яких утримують окупанти. Але Мосейчук заперечила це.

Тоді Геращенко запропонувала допомогти бійцям із житлом.

“Тут правильні прозвучали речі відносно квартир військовослужбовцям, яких звільнили, але вони залишаються сьогодні без соціальних пакетів. Давайте 25% зарплат всіх співробітників каналу “1+1” за місяць ми перерахуємо на закупівлю квартир, наприклад, Івану Дєєву та Ігорю Козловському. Я віддам всю свою зарплату за місяць. Давайте купимо ці квартири. Порошенко кільком військовослужбовцям квартири купив. Давайте зробимо разом щось хороше для кількох військових”, – запропонувала Герашенко.

Однак цю пропозицію ведуча “1+1” сприйняла різко та хамовито.

“Списки я візьму, пані Ірино. А те, що ви зараз пропонуєте, і те, на чому ви спекулюєте, це називається скотство“, – заявила вона.

Проте нардепа додала, що скотство – це спекулювати на життях військовополонених, але не допомагати їм.

“Ви її переплюнули”

Водночас правник Геннадій Друзенко порівняв Ірину Геращенко з російською пропагандисткою Ольгою Скабєєвою. Юрист заявив, що Геращенко захищає Порошенка.

“Знаєте, коли я дивлюся на Скабєєву, Я розумію: ворог. Коли я дивлюся на вас, я нічого не розумію”, – сказав Друзенко, звертаючись до Геращенко.

Також Друзенко заявив, що Геращенко “переплюнула” Скабєєву, як і Петро Порошенко. Він також додав, що на перерві до нардепки від “ЄС” начебто ніхто навіть не підійшов.

При цьому Друзенко не зміг чітко аргументувати свою заяву щодо порівняння Геращенко та Скабєєвої. Він накинувся зі звинуваченнями на Порошенка, якого у студії не було.

Водночас Геращенко навіть не дали промовити жодного слова у цій суперечці. Друзенко постійно її перебивав гучними заявами.

Вибачень нардепка так і не дочекалася.

“Це був останній похід в студію Плюсів”

Геращенко у своєму Facebook заявила, що зарікалася ніколи не відвідувати студію цього каналу після того, як дрон “1+1” літав над її будинком, але зважилася на це, щоб захистити команду, яка працювала над звільненням полонених.

“Офіційно хочу поінформувати, що це був мій останній похід в студію Плюсів. Цей канал вже двічі вибачався перед українцями за брехню і маніпуляції”, – заявила Геращенко.

Нардепка додала, що їй дорікнули за звільнення заручників, роботою в гуманітарній групі ТКГ, де був Медведчук, роботою з проукраїнськими президентами Ющенком і Порошенком, перебуванням в “Європейській Солідарності” і футболкою “Героям Слава!”.

“Як я це витримала? Я пам’ятала, через що пройшли й що витримали дружини та мами заручників. І самі заручники. Бо всі 5 років я була з ними на контакті й жила їх звільненням. А, ще мені дорікнули стадіоном. Що ж, коли Зеленський, який не був на жодних похоронах жодного військового зманіпулював закликом стати на коліна перед мамами загиблих, мене накрило: бо за ці роки я бачила стільки смерті, горя, і я відчувала відповідальність – витягти, врятувати, допомогти”, – написала нардепка

Геращенко заявила, що збирається подати в суд на Друзенка.

“Цей біль дуже гострий”

Колега Геращенко Марія Іонова також прокоментувала вчорашній ефір “Право на владу”. Вона назвала його “пеклом”.

“Я в принципі не дивлюсь цей канал, тим паче не дивлюсь “Право на владу”, де інформаційно вбивають, нищать, принижують. Це не журналістика. Але вчорашні програма перейшла всі можливі межі. Ірина Геращенко мужньо витримала диявольський ефір”, – написала Іонова.

Нардепка розповіла, що неодноразово зустрічала Геращенко з Мінська. Вона була пригнічена, втомлена й постійно думала про полонених, яких треба визволяти.

За її словами, Геращенко допомагала сім’ям полонених, їхнім дітям та навіть у вихідний вирушала на роботу, щоб перевірити якусь важливу інформацію щодо обміну, працювала над законопроєктами про соціальний захист родин заручників, зникли безвісти та військовополонених.

Також Ірина Геращенко контролювала, щоб усі російські найманці в Україні отримали вироки, адже потім їх можна було обміняти на українців.

“Ірина взяла участь у 87 засіданнях підгрупи у Мінську. З початку АТО/ООС вдалось знайти/звільнити 3240 осіб. 3240 людських доль! Ця цифра нікому не ріже око? З 27.08.2015 р. (розпочато офіційний облік СБУ), в рамках підгрупи, завдяки зусиллям президента України, уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, МЗС України у співпраці із Об’єднаним центром вдалось звільнити близько 150 українців! За кожним звільненим окрема її історія і знижене серце і нерви”, – додала Іонова.

За її словами, зараз дискредитують людину, команду, яка звільняла й апелювала до всього світу. При цьому усі забули, що Зеленський віддав без вироку суду беркутівців, обміняв наших моряків, хоча за вироком міжнародного суду мав їх просто звільнити.

“Прикро, що свідомі профі журналісти мовчать, прикро, що всі державні органи які мають реагувати на інформаційне кілерство мовчать. Не мовчіть! Бо, наступним можете бути Ви! То хто там розповідає про те що Зеленський заганяє Коломойського? Іра, твій вклад і робота неоцінені. Свідомі, адекватні люди це бачать і цінують, і жодна паскуда це не змінить. Шаную і люблю”, – додала Іонова.