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Дар’я Дугіна народилася в Москві 15 грудня 1992 року. 2015 року дівчина закінчила аспірантуру в Московському державному університеті імені Ломоносова, де вона здобувала освіту на філософському факультеті. Після навчання намагалася продовжити справу батька та часто виступала з лекціями. Дар’я була політичним оглядачем “євразійського руху”, який очолює її батько Олександр Дугін.

Слід зауважити, що так зване “євразійство” — суспільно-політичний рух, що виник серед російської еміграції. Прибічники руху висунули програму перетворення культурних і світоглядних орієнтирів, внаслідок чого суспільство мало духовно розмежуватися із Заходом, відкривши для РФ та “суміжних країн властивий лише їм шлях духовного і суспільно-політичного розвитку”.

Окрім політології та філософії Дар’я виявляла інтерес до журналістики. Деякий час вона вела передачу із Сергієм Марданом на Радіо “Комсомольська правда”.

Також Дугіна була відома як кандидатка філософських наук, учасниця політичних телепрограм. Їй вдалося освоїти французьку мову. Завдяки цьому вона виступала як “експерт із теми французької політики”.

Одним із ключових напрямів досліджень Дарії було вивчення впливу ідей грецького філософа Платона на античний світ. Ймовірно, це спонукало Дугіну підписуватись у соцмережах як “Платонова”.

Підтримувала та заохочувала війну проти України

Дар’я Дугіна була відома і тим, що активно підтримувала війну проти України. Також вона була особисто знайома з низкою бойовиків і так званих російських “ватажків” на тимчасово окупованих Росією територіях Донецької та Луганської областей. Її зазначають, як бізнес-партнерку власника ПВК “Вагнера” Євгена Пригожина, який має тісні зв’язки з президентом РФ Володимиром Путіним та міністерством оборони Росії.

У липні 2022 року уряд Великобританії включив Дар’ю Дугіну до списку санкцій за “поширення дезінформації” про війну в Україні. Підставою стало припущення вебсайту United World International (UWI), де вона працювала головною редакторкою, що Україна “загине”, якщо її приймуть до НАТО.

Дар’я Дугіна підтримувала та впроваджувала дії й політику, які підривали територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України. Водночас проти неї запровадили санкції США, Канада, Австралія та Нова Зеландія.