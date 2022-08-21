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Дар’я Дугіна народилася в Москві 15 грудня 1992 року. 2015 року дівчина закінчила аспірантуру в Московському державному університеті імені Ломоносова, де вона здобувала освіту на філософському факультеті. Після навчання намагалася продовжити справу батька та часто виступала з лекціями. Дар’я була політичним оглядачем “євразійського руху”, який очолює її батько Олександр Дугін.
Слід зауважити, що так зване “євразійство” — суспільно-політичний рух, що виник серед російської еміграції. Прибічники руху висунули програму перетворення культурних і світоглядних орієнтирів, внаслідок чого суспільство мало духовно розмежуватися із Заходом, відкривши для РФ та “суміжних країн властивий лише їм шлях духовного і суспільно-політичного розвитку”.
Окрім політології та філософії Дар’я виявляла інтерес до журналістики. Деякий час вона вела передачу із Сергієм Марданом на Радіо “Комсомольська правда”.
Також Дугіна була відома як кандидатка філософських наук, учасниця політичних телепрограм. Їй вдалося освоїти французьку мову. Завдяки цьому вона виступала як “експерт із теми французької політики”.
Одним із ключових напрямів досліджень Дарії було вивчення впливу ідей грецького філософа Платона на античний світ. Ймовірно, це спонукало Дугіну підписуватись у соцмережах як “Платонова”.
Підтримувала та заохочувала війну проти України
Дар’я Дугіна була відома і тим, що активно підтримувала війну проти України. Також вона була особисто знайома з низкою бойовиків і так званих російських “ватажків” на тимчасово окупованих Росією територіях Донецької та Луганської областей. Її зазначають, як бізнес-партнерку власника ПВК “Вагнера” Євгена Пригожина, який має тісні зв’язки з президентом РФ Володимиром Путіним та міністерством оборони Росії.
У липні 2022 року уряд Великобританії включив Дар’ю Дугіну до списку санкцій за “поширення дезінформації” про війну в Україні. Підставою стало припущення вебсайту United World International (UWI), де вона працювала головною редакторкою, що Україна “загине”, якщо її приймуть до НАТО.
Дар’я Дугіна підтримувала та впроваджувала дії й політику, які підривали територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України. Водночас проти неї запровадили санкції США, Канада, Австралія та Нова Зеландія.
Днями – минулої п’ятниці, 19 липня, в межах міжнародного форуму “Армія-2022” Дар’я виступала з доповіддю з “основ ментальних воєн та кейсів, які були останнім часом найяскравішими”. В цьому виступі, зокрема, йшлося про події у Бучі.
Керівник ідеологічного відділу телеканалу “Царград” Михайло Тюренков зазначив, що знав Дар’ю ще дитиною, “милим кирпатим дівчиськом у старообрядницькій хустці в розпуск”: “Даша пішла шляхом батька: сама стала філософом і політологом. Цілком самостійним і не по роках глибоким і мудрим. І разом з тим — справжнім лідером консервативної молоді, причому не тільки нашої. Її чудово знали в Європі й навіть вже називали “російською Марін Ле Пен” (до речі, з самою Ле Пен Даша була чудово знайома багато років) Попереду було багато планів, сподівань і сподівань. Але, мабуть, Господь, не зупинивши руку вбивці, Вирішив: у Небесному воїнстві Дар’я зараз потрібніше”.
На сайті “Царграду” заявили, що “сумнівів у тому, хто саме за цим жахливим терактом стоїть, немає, мабуть, ні в кого: за нашою інформацією, диверсію здійснили агенти СБУ [Служби безпеки України]”.
Твердження російської ідеалістки, що ілюструють її позицію
Погляди загиблої дочки російського пропагандиста яскраво демонструє її інтерв’ю з представником євразійського руху та блогером Миколаєм Росовим на його Youtube-каналі. Нижче наведено деякі вибрані цитати з інтерв’ю, які виділила головна редакторка “Громадського радіо” Тетяна Трощинська у Facebook:
- “Дивлюсь телеканали “Зірка” і “Перший”, там виважена презентація, навіть надто глобалістична. На українських телеканалах дуже багато відвертих фейків, і навіть індуїстські та китайські ведучі показують ці фейки, що є українські телеканали”.
- “У Росії код перепишуть у думках, бо країна вже 20 років перебуває під західною гегемонією”.
- “Потрібно було розпочинати раніше. У 2014 я зрозуміла, що відбувається з Новоросією, це мій особистий біль. Всі на диванах мають зараз заткнутися. Тепер на нових кордонах нашої батьківщини є воїни, які воюють, попри місцевість у харківських лісах”.
- “Є історія, є події, вибір зроблено, рішення ухвалено. Ми не можемо жити на компромісі. Путін як головнокомандувач зараз творити історію. Це на межі, на пику. Треба підтримувати, потрібно приймати те, що відбувається, потрібно молитися. До речі, я не вмію молитися за ворогів”.
- “Україна — це навіть не країна, це варвари, фашистки, виродки. Українська ідентичність [після війни] буде локалізована виключно на заході України, західна Україна не підлягає інтеграції. І семантично, і історично, протест там завжди був високим. Але що стосується центральної та східної частини, є всі підстави прийняти Євразійську імперію”.
- “Я готова виховувати дітей у підвалі. Насправді не має значення підвал чи не підвал. Ви повинні бути готові померти за свої ідеї, і ви повинні бути готові зустріти будь-які виклики.”
Нагадаємо, що сьогодні, 21 серпня Дар’я загинула на околицях російської столиці, де в неї вибухнув та згорів автомобіль, який належав її батьку. Першими про те, що вона, ймовірно загинула, близько 24:00 сповістили російські Telegram-канали Baza та 112. Вони опублікували відео з місця подій.
- Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини очікує, що найближчими місяцями російська пропаганда та розвідувальна активність можуть посилитися.
- У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники збирають жителів міста в одному приміщенні та агітують приєднуватися до російської пропаганди.
- Компанія NewsGuard з Нью-йорка, яка вивчає та відстежує дезінформацію в Інтернеті, виявила 250 вебсайтів, які активно поширюють російську дезінформацію про війну в Україні.