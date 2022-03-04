Політикиня наголосила, що боягузлива поведінка країн Заходу зробить їх співучасниками воєнних злочинів путінського режиму, якщо ті не втрутяться у війну проти України.

Про це експрезидентка Литви написала на своїй сторінці у Facebook.

Політикиня закликала країни НАТО до більш рішучих дій у боротьбі з російською агресією проти України.

“Санкції не зупинять Путіна, якими б вони не були”, каже Грибаускайте. “Війну може зупинити лише війна”, додає вона.

Експрезидентка Литви заявляє, що народ України воює за країни НАТО, а діти України захищають Північноатлантичний Альянс від путінського божевілля.

На думку Грибаускайте, постійні заяви НАТО про те, що Альянс не може допомогти Україні – це прояв слабкості Заходу.

Війна в Україні є європейською, вважає політикиня, а бездіяльність Заходу фактично є співучастю у воєнних злочинах Путіна на території України.

Грибаускайте наголошує, що якщо країни Заходу не зупинять Путіна на території України, то НАТО доведеться вести війну на власній території. Грибаускайте обурена, що заявами про “сильну підтримку України”, якщо при цьому країни НАТО мовчки спостерігають за тим, як російська армія руйнує житлові квартали.

Також експрезидентка Литви критикує західних чиновників, які кажуть, що НАТО не може втручатися в конфлікт на території України, попри те що останні вже втручалися в конфлікти в Сирії, Лівії, Африці та Югославії.

Насамкінець, Грибаускайте наголосила, що зараз Україна бореться за виживання своєї нації та мир у Європі.