Про це інформує пресслужба Мінцифри.

Зазначено, що опитування вже стартувало. Саме Національне журі оцінюватиме виступи виконавців з інших країн у фіналі пісенного конкурсу в Ліверпулі. Проголосувати можуть громадяни України віком від 14 років.

Як пояснили у пресслужбі, щоб узяти участь у голосуванні, потрібно авторизуватися в застосунку, натиснути “Послуги”, а далі – “Опитування”. Після цього необхідно обрати одного з десяти кандидатів у члени журі, серед яких:

  • ROXOLANA
  • Олена Гребенюк
  • Михайло Клименко
  • Амадор Лопес
  • Тоня Матвієнко
  • Олександр Фоззі Сидоренко
  • Олег Собчук
  • Світлана Тарабарова
  • Євген Хмара
  • Олена Шоптенко

Крім того, додається, що після завершення опитування сформують рейтинг – п’ять кандидатів, які наберуть найбільшу кількість голосів, увійдуть до складу Національного журі. Наголошено, що опитування триватиме до 5 квітня.