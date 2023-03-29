Про це інформує пресслужба Мінцифри.
Зазначено, що опитування вже стартувало. Саме Національне журі оцінюватиме виступи виконавців з інших країн у фіналі пісенного конкурсу в Ліверпулі. Проголосувати можуть громадяни України віком від 14 років.
Як пояснили у пресслужбі, щоб узяти участь у голосуванні, потрібно авторизуватися в застосунку, натиснути “Послуги”, а далі – “Опитування”. Після цього необхідно обрати одного з десяти кандидатів у члени журі, серед яких:
- ROXOLANA
- Олена Гребенюк
- Михайло Клименко
- Амадор Лопес
- Тоня Матвієнко
- Олександр Фоззі Сидоренко
- Олег Собчук
- Світлана Тарабарова
- Євген Хмара
- Олена Шоптенко
Крім того, додається, що після завершення опитування сформують рейтинг – п’ять кандидатів, які наберуть найбільшу кількість голосів, увійдуть до складу Національного журі. Наголошено, що опитування триватиме до 5 квітня.
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