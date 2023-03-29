Міністерство культури та інформаційної політики спільно з Міністерством цифрової трансформації та Суспільним мовленням запустило нове опитування в застосунку "Дія". Цього разу можна обрати кандидата на суддівське крісло в Національному журі пісенного конкурсу "Євробачення-2023".

Про це інформує пресслужба Мінцифри.

Зазначено, що опитування вже стартувало. Саме національне журі оцінюватиме виступи виконавців з інших країн у фіналі пісенного конкурсу в Ліверпулі. Проголосувати можуть громадяни України віком від 14 років.

Як пояснили у пресслужбі, щоб узяти участь у голосуванні, потрібно авторизуватися в застосунку, натиснути “Послуги”, а далі — “Опитування”. Після цього необхідно обрати одного з десяти кандидатів у члени журі, серед яких:

ROXOLANA

Олена Гребенюк

Михайло Клименко

Амадор Лопес

Тоня Матвієнко

Олександр Фоззі Сидоренко

Олег Собчук

Світлана Тарабарова

Євген Хмара

Олена Шоптенко

Крім того, додається, що після завершення опитування сформують рейтинг — п’ять кандидатів, які наберуть найбільшу кількість голосів, увійдуть до складу національного журі. Наголошено, що опитування триватиме до 5 квітня.